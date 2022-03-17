عدم إطفاء الأنوار وقت النوم يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري

أظهر بحث جديد أجراه باحثون في جامعة نورث وسترن الأمريكية أن إطفاء الأنوار جميعها وإغلاق الستائر قبل النوم، قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري، لأن الجسم لا يستطيع الراحة بشكل صحيح عند الإنارة، مما يتسبب في ارتفاع معدل ضربات القلب لدى الشخص.

وقال الباحثون إن أخفت أنواع الإنارة والتي قد تكون حتى من مصادر طبيعية أو اصطناعية، يمكن أن تضر بوظيفة القلب والأوعية الدموية، وتزيد من مقاومة الأنسولين، حيث تكافح الخلايا في العضلات والدهون والكبد من أجل امتصاص الغلوكوز من الجسم.

وقال رئيس طب النوم في جامعة نورث وسترن في مدينة شيكاجو الأمريكية، فيليس زي، إن الدراسة تظهر أضرارًا عديدة للتعرض للإضاءة أثناء النوم، حيث يمكن أن تضعف تنظيم الغلوكوز والتمثيل الغذائي”، مشددًا على أهمية أن يتجنب الناس أو يقللوا من التعرض للضوء أثناء النوم”.

وأوضح البروفيسور زي أن “بالإضافة إلى النوم والتغذية والتمارين الرياضية، يعد التعرض للضوء -بغض النظر عن نوعه- أثناء النهار عاملًا مهمًا داعمًا للصحة، لكن أثناء الليل قد تضعف حتى شدة الضوء المعتدلة مقاييس صحة القلب والغدد الصماء”.

واختبرت الدراسة تأثير النوم في ضوء معتدل مقارنة بالضوء الخافت للغاية لدى المشاركين خلال ليلة واحدة.

واكتشف الباحثون أن التعرض المعتدل للضوء تسبب في دخول الجسم في حالة تأهب قصوى.

وقال موقع “آي نيوز” إنه في هذه الحالة، يزداد معدل ضربات القلب، وكذلك القوة التي ينقبض بها القلب ومعدل سرعة توصيل الدم إلى الأوعية الدموية بالجسم لتدفق الدم المؤكسج.

وقدم الدكتور زي 4 نصائح هي: