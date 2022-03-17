أطفال وكبار السن.. مناشدات أوكرانية تغزو منصات التواصل بحثًا عن مفقودين جراء الحرب

قال تقرير لمفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن نحو 3 ملايين أوكراني اضطروا للهرب من بيوتهم ومناطقهم منذ بداية حرب روسيا على أوكرانيا في الأيام الأخيرة من شهر فبراير/شباط الماضي.

وأضاف التقرير أن عمليات الفرار والهروب تسببت في تفرّق العائلات وفقدان أو انقطاع الاتصال بين أفراد العائلة.

ورصدت وكالة (سند) للرصد والتحقق الإخباري في شبكة الجزيرة، نشر عائلات وأفراد من أوكرانيا مناشدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتوفير معلومات عن أفراد عائلات وأصدقاء انقطع التواصل معهم خلال الحرب.

Хтось має контакти в Запорізькій області?

Допоможіть знайти бабусю подруги🙏🏻 pic.twitter.com/hAi8SqbYCT — levistoss (@_black_mambo_) March 15, 2022

وأعلن نائب رئيس الوزراء الأوكراني ميخائيل فيدوروف عبر صفحته في فيسبوك عن تخصيص قناة على تطبيق وموقع (تليغرام) للإعلان عن المفقودين.

ويتم نشر صور للأشخاص الذين تبلّغ عنهم عائلاتهم بعد فقدان أثرهم، أو صور للأطفال الذين وُجدوا تائهين عن عائلاتهم على القناة.

وشدد فيدوروف على أهمية التحقق من المعلومات التي تخص المفقودين قبل إرسالها، لعدم إثارة الذعر الذي قد يتسبب به نشر معلومات خاطئة.

ونقلت مواقع محلية عن إيرينا بادانوفا من هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها إنه من المتوقع أن يكون حوالي نصف المفقودين الأوكرانيين أسرى لدى القوات الروسية.

وأضافت أن بعض الأوكرانيين الذين هربوا من مناطقهم يتلقون اتصالات من الجيش الروسي يخبروهم بأن أقرباءهم الذين لم يهربوا معهم صاروا في قبضة القوات الروسية.

وذكرت أن الجيش الأوكراني يدرس إمكانية تشكيل فريق للتفاوض مع القوات الروسية بشأن الإفراج عن المدنيين المحتجزين.