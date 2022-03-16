وسط الدمار.. أوكرانيون يتزوجون في خطوط الحرب الأمامية (صور)

تداولت وسائل إعلام وحسابات أوكرانية صورًا تروي قصصًا إنسانية لضحايا الحرب، وفي المقابل انتشرت أخرى لأوكرانيين أصروا على خلق لحظات الفرح وسط الدمار.

وتداول الناشطون صورًا لأوكرانيين في الجيش قرروا الزواج على جبهة القتال، معتبرين أن الوقت لا يسعهم للانتظار أكثر.

ونقل موقع أوكراني قصص الأزواج الجدد من الصفوف الأمامية.

الزواج في المستشفى

تزوّج الطبيبان أنّا ونيكيتا في قاعة مدير مستشفى مدينة خيرسون، وسجّل مدير المستشفى زواجهما، وكان الزواج هو الأول في المدينة منذ بداية الحرب في 24 من فبراير/شباط.

عقد قران عند نقطة تفتيش

وثّق جنديا قوات الدفاع الإقليمية ليسيا إيفانجينكو وفاليري فيليمونوف زواجهما قرب نقطة التفتيش الأمنية، بعد أن عاشا مع بعضهما 20 سنة وأنجبا ابنتهما (18 سنة)، ليقررّا توثيق الزواج خلال الحرب.

زواج أونلاين

لم يستطع الجندي الأوكراني يوري وخطيبته كاتيرينا تسجيل زواجهما، إذ هما في مدينتين مختلفتين، فقررّا الزواج عبر الفيديو.

السترات الواقية بدل الفستان الأبيض

لم يفكّر الشرطيان بوهدان وأنجيليكا من مدينة دنيبر في أنهما سيحتفلان بالزفاف دون فستان أبيض وعدد كبير من الضيوف، حتى غيّرت الحرب خطتهما.

وتزوّجا في 14 من مارس/آذار الجاري، واستبدلا لباس العريس والعروس بالسترات الواقية من الرصاص وباقة العروس بالبنادق، وقاعة العرس بقسم الشرطة.

فيما تزوّج الشرطيان ألكسندر وأوليسيا بملابس تليق بساحة القتال، واحتفالا بزواجهما في مقاطعة ريفني في مجلس المدينة.