وزارة العدل الأوكرانية: أكثر من 10 آلاف عقد زواج في البلاد منذ بدء الحرب (فيديو)

أعلنت وزارة العدل الأوكرانية، الأربعاء، أن عدد عقود الزواج في البلاد بلغ 10 آلاف و683، منذ بداية الحرب.

وقالت الوزارة في بيان إن “الحرب في البلاد مستمرة، لكن الحياة لا تتوقف”.

وأوضحت أن 10 آلاف و767 طفلًا ولِدوا في أوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط الماضي، وهو اليوم الذي شنت فيه روسيا هجومها العسكري على البلاد.

وأضافت الوزارة الأوكرانية “عمالنا يواصلون العمل من أجلكم، حتى في ظروف الحرب!”

مع الرضع “داخل قبو”

وفي أوكرانيا أيضًا، ظهرت مجموعة من الممرضات في عيادة مؤقتة داخل قبو سكني، وهن يعتنين بعدد من الأطفال الرضع الذين لا يستطيع آباؤهم القدوم لأخذهم بسبب الحرب.

وفي محيط العيادة الخالي، كانت إحدى الممرضات تدفع عربة أطفال بيد واحدة وتحمل رضيعًا في الأخرى، بينما تريح هي وزملاؤها الأطفال في صف من الأسرّة البلاستيكية الصغيرة.

وبين الممرضات، كانت مجموعة يغالبن الدموع بسبب عدم التمكن من رؤية أولادهن بعد اندلاع الحرب، لإقامتهم في مدن أخرى بعيدة عن العاصمة.

قالت إحدى الممرضات “لا يمكننا العودة إلى المنزل منذ 24 فبراير، أنا من منطقة سومي، لكن لا يمكنني الذهاب إلى هناك، لديّ أطفال في المنزل يقيمون مع الجدّة”.

وأضافت وهي تغالب الدموع “بدأ الروس بقصف مدينتنا، ننتظر الأخبار كل يوم حول ما يحدث هناك، أتصل بهم للتحقق من مكان وكيفية نومهم في الليل، وما إذا كانوا قد ذهبوا إلى الملجأ من القنابل”.

وولِد الأطفال بعيادات في كييف، بأقسام مختلفة من مستشفيات الولادة بالعاصمة، لكن تم نقلهم إلى مكان واحد حفاظًا على سلامتهم، في وقت يتنقل فيه الأوكرانيون في جميع أنحاء البلاد بين المنازل والملاجئ.