شاب روسي يقيّد نفسه بمطعم ماكدونالدز لمنع إغلاقه.. هكذا تعاملت معه الشرطة (فيديو)

قيّد شاب روسي نفسه بالسلاسل على أحد أبواب مطعم ماكدونالدز في العاصمة موسكو محتجًا على إغلاقه.

وقالت صحيفة الصن البريطانية إن المواطن الروسي لوكا سافرونوف الذي يعمل عازف موسيقي من عشاق مطعم الوجبات السريعة، وحاول “إنقاذ مطعمه المفضّل”.

وقال سافرونوف وفقًا لترجمة الصحيفة “الإغلاق عمل عدائي ضدي وضد رفاقي المواطنين”.

Luka Safronov, son of the artist Nikas Safronov, handcuffed himself to the entrance of McDonald's. pic.twitter.com/WKjmPL9pgc — NEXTA (@nexta_tv) March 13, 2022

وأظهر تسجيل مصور الشرطة الروسية في وقت لاحق وهي تعتقل سافرونوف وتسحبه بعيدًا وسط حشد كبير من المتفرجين.

Luka Safronov, pianist and son of artist Nikas Safronov, handcuffed himself to a McDonalds on Pushkin Square in Moscow#Ukraine #UkraineWar pic.twitter.com/BwRhAL3oQJ — 🌴🌊🇺🇸🇩🇪 (@0419R7264968959) March 13, 2022

وكانت الشركة المالكة لماكدونالدز قد أعلنت أنها أغلقت حوالي 850 مطعمًا في روسيا، مشيرة إلى أن هذه الخطوة جاءت ردًا على “المعاناة الإنسانية التي لا داعي لها والتي تظهر بوضوح في أوكرانيا”.

في الوقت عينه، طمأنت الشركة العملاقة أنها ستواصل دفع رواتب موظفيها البالغ عددهم 62 ألفًا في روسيا “الذين كرّسوا قلوبهم وأرواحهم في علامتنا التجارية ماكدونالدز”.

وقالت الشركة إنه “من المستحيل التكهّن” بموعد إعادة افتتاح فروعها.

ومارست جهات عدة، من بينها صندوق معاشات التقاعد في ولاية نيويورك، ضغوطًا على شركات عالمية كبرى، من بينها ماكدونالدز وبيبسيكو، من أجل وقف عملياتها في روسيا.