شاب روسي يقيّد نفسه بمطعم ماكدونالدز لمنع إغلاقه.. هكذا تعاملت معه الشرطة (فيديو)

قيّد شاب روسي نفسه بالسلاسل على أحد أبواب مطعم ماكدونالدز في العاصمة موسكو محتجًا على إغلاقه.

وقالت صحيفة الصن البريطانية إن المواطن الروسي لوكا سافرونوف الذي يعمل عازف موسيقي من عشاق مطعم الوجبات السريعة، وحاول “إنقاذ مطعمه المفضّل”.

وقال سافرونوف وفقًا لترجمة الصحيفة “الإغلاق عمل عدائي ضدي وضد رفاقي المواطنين”.

Luka Safronov, son of the artist Nikas Safronov, handcuffed himself to the entrance of McDonald's. pic.twitter.com/WKjmPL9pgc

— NEXTA (@nexta_tv) March 13, 2022