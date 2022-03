زلزال بقوة 7.3 يضرب اليابان والأرصاد تحذّر من تسونامي (فيديو)

ضرب زلزال قوي بلغت قوته 7.3 درجات الساحل الشمالي الشرقي لليابان، اليوم الأربعاء، وهزّ مباني في مناطق بعيدة مثل طوكيو حيث تسبب في انقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إن الزلزال وقع قبالة ساحل فوكوشيما، على بعد نحو 275 كيلومترًا شمال شرقي طوكيو، وعلى عمق 60 كيلومترًا.

وأعاد الزلزال إلى الأذهان ذكريات الزلزال المدمّر الذي وقع في المنطقة نفسها قبل 11 عامًا.

Strong M7.3 earthquake rocking Fukushima, this is my desk in Tokyo now – you can hear the whole apartment building shaking. Scary. pic.twitter.com/UiiM7yzmkN

وتحدثت تقارير عن نشوب حرائق، لكن لم ترد تقارير فورية أو أدلة على وقوع أضرار جسيمة، وأُصيب أشخاص عدة بجراح في أنحاء شمال شرقي اليابان، لكن إصاباتهم كلها طفيفة فيما يبدو، إذ نجم معظمها عن حالات سقوط أو ارتطام بأجسام متساقطة.

وخيّم الظلام على أجزاء كبيرة من العاصمة طوكيو لساعة أو أكثر.

وعلى صعيد منفصل، خرج قطار من طراز شينكانسن فائق السرعة عن مساره وعلى متنه قرابة 100 راكب، ولم ترد أي تقارير عن إصابات بينهم.

وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا للصحفيين إنه لا يوجد أي خلل في محطات الطاقة النووية بالبلاد، مضيفًا أنه يتوقّع عودة الكهرباء إلى حد كبير في غضون ساعة.

Okay. So first time to experience earthquake in Japan and I'm on the 10th floor. Was really scared. Hope everybody is safe. #earthquakejapan #earthquaketoday #japan #japanearthquake pic.twitter.com/tcgU8k8Wuu

— YoLoveTravel (@sheslovelie) March 16, 2022