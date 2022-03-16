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زلزال بقوة 7.3 يضرب اليابان والأرصاد تحذّر من تسونامي (فيديو)

تناثر الأثاث والأجهزة الكهربائية بسبب زلزال في فوكوشيما، اليابان، في 16 مارس 2022 (رويترز)
16/3/2022-|آخر تحديث: 17/3/202212:17 AM (مكة المكرمة)

ضرب زلزال قوي بلغت قوته 7.3 درجات الساحل الشمالي الشرقي لليابان، اليوم الأربعاء، وهزّ مباني في مناطق بعيدة مثل طوكيو حيث تسبب في انقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إن الزلزال وقع قبالة ساحل فوكوشيما، على بعد نحو 275 كيلومترًا شمال شرقي طوكيو، وعلى عمق 60 كيلومترًا.

وأعاد الزلزال إلى الأذهان ذكريات الزلزال المدمّر الذي وقع في المنطقة نفسها قبل 11 عامًا.

وتحدثت تقارير عن نشوب حرائق، لكن لم ترد تقارير فورية أو أدلة على وقوع أضرار جسيمة، وأُصيب أشخاص عدة بجراح في أنحاء شمال شرقي اليابان، لكن إصاباتهم كلها طفيفة فيما يبدو، إذ نجم معظمها عن حالات سقوط أو ارتطام بأجسام متساقطة.

وخيّم الظلام على أجزاء كبيرة من العاصمة طوكيو لساعة أو أكثر.

وعلى صعيد منفصل، خرج قطار من طراز شينكانسن فائق السرعة عن مساره وعلى متنه قرابة 100 راكب، ولم ترد أي تقارير عن إصابات بينهم.

وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا للصحفيين إنه لا يوجد أي خلل في محطات الطاقة النووية بالبلاد، مضيفًا أنه يتوقّع عودة الكهرباء إلى حد كبير في غضون ساعة.

 

وقالت السلطات في وقت سابق إن الزلزال تسبب في إطلاق إنذار حريق في محرّك توربيني بمحطة فوكوشيما النووية المعطلة، وتعطلت تلك المحطة في أعقاب زلزال قوته تسع درجات وموجات مد (تسونامي) في مارس/آذار 2011 حيث حدث تسرب إشعاعي وأسوأ أزمة نووية في ربع قرن.

وقالت شركة كهرباء طوكيو إن الكهرباء انقطعت عن قرابة مليوني أسرة بعد زلزال، اليوم الأربعاء، بينها 700 ألف أسرة في العاصمة طوكيو.

وأطلقت السلطات تحذيرًا من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي) في المنطقة.

وحذّرت السلطات السكان في فوكوشيما ومياجي وياماجاتا من توابع متوقعة للزلزال.

المصدر : خدمة سند + وكالات