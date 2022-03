“رجل لرجل”.. إيلون ماسك يتحدى بوتين في قتال على أوكرانيا.. وقديروف يرد (فيديو)

حذّر رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف الرئيس التنفيذي لشركة (تسلا) إيلون ماسك، من هزيمة سريعة على يد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في نزال دعا إليه.

وتحدى رجل الأعمال الأمريكي بوتين في قتال “رجل لرجل”، على حد تعبيره في تغريدة عبر حسابه على تويتر، قائلًا إن الرهان سيكون على أوكرانيا.

وكتب رمضان قديروف رسالة مطوّلة على تلغرام، قال فيها إن “السبب في هزيمة بوتين لماسك لن يكون نتيجة إتقان الأول لرياضة الجودو فحسب”.

واستطرد حليف بوتين، الذي أرسل قوات من جيش بلاده للقتال مع روسيا في أوكرانيا، “بل لأن ماسك ليس سوى رجل أعمال ومدوّن على تويتر، مقارنة ببوتين السياسي العالمي المزعج للغرب والولايات المتحدة”.

ونشر ماسك رسالة قديروف عبر حسابه، معلقًا “إذا كان خائفًا من القتال، أوافق على استخدام يدي اليسرى فقط، مع أني لست أعسر”.

