“رجل لرجل”.. إيلون ماسك يتحدى بوتين في قتال على أوكرانيا.. وقديروف يرد (فيديو)

حذّر رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف الرئيس التنفيذي لشركة (تسلا) إيلون ماسك، من هزيمة سريعة على يد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في نزال دعا إليه.

وتحدى رجل الأعمال الأمريكي بوتين في قتال “رجل لرجل”، على حد تعبيره في تغريدة عبر حسابه على تويتر، قائلًا إن الرهان سيكون على أوكرانيا.

وكتب رمضان قديروف رسالة مطوّلة على تلغرام، قال فيها إن “السبب في هزيمة بوتين لماسك لن يكون نتيجة إتقان الأول لرياضة الجودو فحسب”.

واستطرد حليف بوتين، الذي أرسل قوات من جيش بلاده للقتال مع روسيا في أوكرانيا، “بل لأن ماسك ليس سوى رجل أعمال ومدوّن على تويتر، مقارنة ببوتين السياسي العالمي المزعج للغرب والولايات المتحدة”.

ونشر ماسك رسالة قديروف عبر حسابه، معلقًا “إذا كان خائفًا من القتال، أوافق على استخدام يدي اليسرى فقط، مع أني لست أعسر”.

Thank you for the offer, but such excellent training would give me too much of an advantage. If he is afraid to fight, I will agree to use only my left hand and I am not even left-handed. Elona — Elona Musk (@elonmusk) March 15, 2022

وكان ماسك قد غرّد بأنه يتحدى بوتين، وكتب اسمه في التغريدة باللغة الروسية، وحاول أغنى رجل في العالم استفزاز رئيس روسيا.

وفي تغريدة أخرى كتبها بالروسية، على حساب الرئاسة الروسية، قائلًا: “هل توافق على منازلتي؟”.

Вы согласны на этот бой? @KremlinRussia_E — Elona Musk (@elonmusk) March 14, 2022

وكان الاتحاد الدولي للجودو أعلن إيقاف رئيسه الشرفي فلاديمير بوتين رئيس روسيا بعد الحرب على أوكرانيا.

وقال بيان للاتحاد الدولي “في ظل استمرار الصراع العسكري في أوكرانيا يعلن الاتحاد الدولي للجودو إيقاف رئيسه الشرفي وسفيره السيد فلاديمير بوتين”.

وبعد أيام قليلة من الحرب التي بدأتها روسيا، في 24 فبراير/شباط، وصلت شحنة من محطات توفير خدمة الإنترنت عبر أقمار (ستارلينك) الاصطناعية التابعة لإيلون ماسك إلى أوكرانيا.

وساعدت المعدات على توفير الإنترنت في مناطق توقفت فيها الخدمة بسبب الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا.

وكتب وزير الشؤون الرقمية في أوكرانيا مايخايلو فيدوروف، في تغريدة “ستارلينك باتت هنا، شكرا إيلون ماسك” مع صورة لشاحنة تحمل معدات (ستارلينك)، بعد أن استجاب لطلبه بالمساعدة في مواجهة الحرب الروسية.