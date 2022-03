رافعًا العلم الأوكراني.. فرنسي يقتحم فيلا ابنة الرئيس الروسي دعمًا للاجئين (فيديو)

اقتحم شخص فرنسي فيلا (كاترينا تيخونوفا) ابنة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في بلدة بياريتز الفرنسية على سواحل المحيط الأطلسي، رافعًا العلم الأوكراني.

ونشر الناشط بيير أفنير مقاطع فيديو وصورًا للمقتحم من داخل الفيلا، واعتبرها احتجاجًا على الحرب الروسية ودعمًا للاجئين الأوكرانيين.

ونشر أفنير عبر صفحته على فيسبوك مقطع فيديو يُظهر المقتحم وهو يحمل العلم الأوكراني من شرفة فيلا ابنة بوتين، وكتب “هاجمنا قلعة بوتين في بياريتز”، وقال إن “التلفزيون الأوكراني بث الفيديو”.

وركّب الناشط النشيد الوطني الأوكراني على مقطع الفيديو، وردّد “النصر لأوكرانيا”.

ونشر أفنير صورًا من داخل المنزل، وعلّق عليها “الفيلا الآن جاهزة لاستقبال المهاجرين الأوكرانيين”.

وتقاسم مع متابعيه صورًا لبعض المقتنيات والأثاث، وكتب “ثريات وأضواء وأدوات غريبة أخرى بقصر بوتين في بياريتز، كل هذا من أموالكم، أيها الروس الأعزاء”.

وألقت الشرطة الفرنسية القبض على أفنير بعد ساعات قليلة، إذ نشر الاثنين، صورة له من أمام مقر شرطة بياريتز.

وأفاد الناشط بأن الشرطة أوقفته أمام فيلا ابنة بوتين واحتجزته، قبل أن تفرج عنه في اليوم نفسه.

وأشادت مجموعة من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بما فعله الناشط الفرنسي.

French activist breaks into Putin's daughter's tacky villa in Biarritz, France, changes the locks and announces that it will now be used to house Ukrainian refugees instead. pic.twitter.com/M72jtKVfQ2

— Visegrád 24 (@visegrad24) March 14, 2022