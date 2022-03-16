بالصور.. أطفال سوريون أنهك البرد أجسادهم النحيلة في مخيمات إدلب

وثّقت عدسة وكالة “سند” للبحث والتحقق في شبكة “الجزيرة”، الأوضاع الاجتماعيّة والحياتيّة الصعبة التي يعيشها سكّان مخيمات ريف إدلب، في ظلّ العواصف الثلجيّة.

وخلال جولة لـِ”سند” في المخيّمات، أظهرت غرق الخيام في الوحول والثلوج نتيجة العواصف في الأيّام الماضية، وسط شحّ في المساعدات الاجتماعيّة وندرة وسائل التدفئة.

وروت الوكالة من خلال الصور قصص أطفال المخيمات التي تتشابه في المعاناة والنزوح.

واستطاعت التقاط عشرات الصور لأطفال تركوا مقاعد الدراسة وأجبروا على العيش بخيام تغيب فيها أدنى مقوّمات العيش.

ويقضي غالبيّة الأطفال وقتهم في الممرات بين تلك الخيام، بملابس لا تقيهم البرد ولا تدفئ أجسادهم النحيلة.

ويعيش مئات آلاف النازحين والمهجرين من قبل النظام السوري في مخيمات بإدلب وشمال البلاد، في ظلّ ظروف صعبة.

وصرّح الدفاع المدني بأن أكثر من مليون ونصف المليون نازح يواجهون ظروفًا جوية قاسية تضاعف من معاناتهم، دون بوادر حقيقية لإنهاء مأساتهم وعودتهم إلى منازلهم التي هجّرتهم منها قوات النظام وروسيا.