وسط الحرب الدائرة في أوكرانيا.. إمام مسجد يرفع الأذان بمدينة لفيف (فيديو)

نشر مركز “محمد أسد” الثقافي الإسلامي مقطعًا مصورًا عبر صفحته على فيسبوك من أحد مساجد مدينة لفيف الأوكرانية.

ويُظهر المقطع إمام المسجد وهو يؤذّن للصلاة، وأفاد الحساب بأنه أذان صلاة المغرب، وسط الحرب الدائرة في البلاد.

وعام 2015، افتُتح في أوكرانيا أول مركز ثقافي إسلامي في غربي البلد ذي الأغلبية المسيحية الكاثوليكية، ويحمل اسم المفكر المستشرق محمد أسد الذي ولِد في المدينة عام 1900 قبل استقراره في إسبانيا حيث توفي عام 1992.

وأكد مفتي أوكرانيا سعيد إسماعيلوف أنه انضم إلى إحدى كتائب القتال في العاصمة كييف للدفاع عن بلاده ضد القوات الروسية، مشيرًا إلى تضرر مسجدين نتيجة العدوان الروسي.

وقال في حوار مع برنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر، أمس الأحد، إن “العدو الروسي هو الذي بدأ بالحرب في بلادنا، وأوكرانيا أعلنت التعبئة، وعلى كل الرجال المشاركة في القتال”.

وأضاف أنه “انضم إلى إحدى الكتائب، لكنه ليس في الخطوط الأمامية من الجيش”، موضحًا أن دوره أن يكون أبًا روحيًا للمسلمين الأوكرانيين.

وطالب المفتي المتطوعين من سوريا والشيشان بعدم المشاركة في القتال إلى جانب روسيا لأنها “دولة معتدية”.

وقال “كل من يقف في صف روسيا لا يقف في صف الحق، فموسكو هي التي اعتدت وتهدم بيوتنا وتقتل نساءنا وأطفالنا، وأي مقاتل سوري يأتي للقتال في صفوف الجيش الروسي ضدنا، يحق لنا قتله والدفاع عن أنفسنا”.

وعن أوضاع المسلمين، قال المفتي إن عددهم في أوكرانيا يُقدّر بنحو مليون شخص، وهم يتمتعون بحرية العبادة ولا يوجد أي تضييق عليهم، مؤكدًا أنهم يقفون مع أبناء بلدهم.

وأضاف في حديثه للجزيرة مباشر أنه لا فائدة من التواصل مع مفتي روسيا، لأنه يدعم بوتين ويلتزم الصمت ولا يساند المسلمين في أوكرانيا.

وفي ختام الحوار، قال مفتي أوكرانيا “أطالب كل مسلمي العالم بدعمنا بالصلاة والدعاء، وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية والتبرع لنا”.