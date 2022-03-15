ضربت العاصفة (سيليا) إسبانيا منذ أول أمس الأحد، واستمرت حتى اليوم الثلاثاء في أنحاء من البلاد.

وألغت شركات الطيران رحلات إلى جزر الكناري مع وصول العاصفة إليها اليوم.

ولوّنت العاصفة -التي حملت الغبار من الصحراء الكبرى- السماء باللون البرتقالي، وامتد الغبار من الجنوب الشرقي إلى باقي الجزر. وقالت الأرصاد الجوية إن حلقة الضباب التي وصفتها بأنها “غير عادية”، وصلت إلى ذروتها الثلاثاء.

وأفادت بأنها ستستمر حتى الخميس، وستصل إلى المملكة المتحدة وألمانيا.

حاملة الغبار من الصحراء الكبرى .. العاصفة سيليا تحول أسبانيا إلى اللون البرتقالي#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/uCcfn0Xxxo — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 15, 2022

وأفادت صحيفة (الباييس) الإسبانية بأن الحصى ترسّب طوال الليل على جميع الأسطح، وشكّل مع الغبار طبقة من الطين بعد سقوط الأمطار.

وشبّهت الصحيفة المشهد بأنه “منظر على كوكب المريخ”، ونقلت عن الأرصاد أن العاصفة ستصل إلى ذروتها القصوى بين يومي الثلاثاء والأربعاء.

وأضافت أنها ستصل إلى دول الجوار بتركيزات أقل، لكنها ستتسبب في تدهور جودة الهواء وتقليل الرؤية بالإضافة إلى الآثار الضارة على الصحة.

وحذرت الأرصاد الجوية أمس من استمرار هطول أمطار ورياح تصل سرعتها إلى 90 كيلومترًا في جزر الكناري، مع أمواج يصل ارتفاعها إلى 5 أمتار، وسقوط أمطار في بعض الأحيان.

وأوصت الأرصاد بمراقبة التنبؤات والتحذيرات التي يتم تحديثها، وأشارت إلى أن مالاغا في حالة تأهب برتقالية لخطر الفيضانات بعد أن كان الإنذار أمس باللون الأحمر، وحذرت من حدوث أكبر تراكمات في الثلث الغربي من المنطقة.