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قتلهما القصف الروسي.. أوكرانيون يدفنون امرأة وابنها في فناء منزلهما (فيديو)

الأوكرانية مارينا ميت وطفلها إيفان (تواصل اجتماعي)
15/3/2022-|آخر تحديث: 15/3/202211:53 AM (مكة المكرمة)

تداول صحفيون وناشطون مقطعًا مصورًا لقبر امرأة أوكرانية وابنها دُفنا في فناء مبنى سكني.

ودفن السكان المرأة والطفل (12 عامًا) حيث قُتلا نتيجة القصف الروسي على مدينة إربين شمال غرب العاصمة كييف.

وفارقت مارينا ميت وابنها إيفان الحياة، بالمدينة الواقعة شمالي أوكرانيا، في 5 مارس/آذار الجاري.

وقالت مصادر محلية، إنه تعذّر دفن الأم وابنها في المقابر المدنية بسبب استمرار الغارات الروسية على المدينة.

وأفادت بأنه جرى دفنهما في الفناء المجاور للمبنى السكني الذي كانا بجواره لحظة القصف.

وشارك ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا قديمة للمرأة وابنها، بجانب صور ومقاطع فيديو أخرى لمكان دفنهما ومكان الاستهداف حيث فارقا الحياة.

وعبّر الناشطون عن حزنهم وصدمتهم من المصير الذي لقياه نتيجة الحرب.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند