قتلهما القصف الروسي.. أوكرانيون يدفنون امرأة وابنها في فناء منزلهما (فيديو)

تداول صحفيون وناشطون مقطعًا مصورًا لقبر امرأة أوكرانية وابنها دُفنا في فناء مبنى سكني.

ودفن السكان المرأة والطفل (12 عامًا) حيث قُتلا نتيجة القصف الروسي على مدينة إربين شمال غرب العاصمة كييف.

Having no possibility to burry the bodies of a #Ukrainian mother Marina & her 12 year-old son Ivan at a cemetery in war-torn #Irpin town, rescuers burried them right in the yard by their apartment building. [Thread⬇️] pic.twitter.com/YKj3Bcwf7B — Victor Kovalenko 🇺🇲🇺🇦 (@MrKovalenko) March 13, 2022

وفارقت مارينا ميت وابنها إيفان الحياة، بالمدينة الواقعة شمالي أوكرانيا، في 5 مارس/آذار الجاري.

وقالت مصادر محلية، إنه تعذّر دفن الأم وابنها في المقابر المدنية بسبب استمرار الغارات الروسية على المدينة.

وأفادت بأنه جرى دفنهما في الفناء المجاور للمبنى السكني الذي كانا بجواره لحظة القصف.

وشارك ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا قديمة للمرأة وابنها، بجانب صور ومقاطع فيديو أخرى لمكان دفنهما ومكان الاستهداف حيث فارقا الحياة.

وعبّر الناشطون عن حزنهم وصدمتهم من المصير الذي لقياه نتيجة الحرب.

A mother and her 12-year-old son Ivan buried by a parking lot between apartment buildings in Irpin, Ukraine. They were killed on March 5th. The city has seen intense fighting for 2 weeks now. 🇺🇦 pic.twitter.com/2LcP0VjqIh — Visegrád 24 (@visegrad24) March 13, 2022