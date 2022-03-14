مُنع من الدخول فانهال عليهما طعنًا.. أمريكي يهاجم موظفي متحف في نيويورك (فيديو)

أظهر مقطع مصور اقتحام شخص لمتحف الفنان المعاصر في نيويورك وهو يقتحم مكتب الاستقبال ويطعن اثنين من الموظفين فيه.

وقالت شرطة نيويورك التي نشرت الفيديو إن المهاجم يدعى غاري كابانا (60 عامًا) دخل من باب المتحف وتوجّه مباشرة إلى الاستقبال ليحشر اثنين من الموظفين في الزاوية وينهال عليهما بالطعن.

وأضافت الشرطة أن المهاجم مُنع من الدخول أول أمس السبت، بسبب حوادث سابقة من السلوك غير المنضبط.

وقالت السلطات في ولاية نيويورك إن الموظفَين المصابَين في حالة مستقرة وإن جروحهما ليست خطيرة.

وأشارت السلطات إلى أنها لا تزال تبحث عن المهاجم لاعتقاله.

وسجلت ولاية نيويورك عام 2020 بحسب آخر إحصاء لسلطات إنفاذ القانون الأمريكية نحو 2328 جريمة عنيفة و2433 جنحة.