منوعات

بعد فيلم “أميرة”.. “صالون هدى” يفجّر غضبا عربيا وفلسطين: لا يمثلنا ويمس صورة شعبنا

أثار الفيلم غضبًا فلسطينيًا وعربيًا واسعًا لاحتوائه على مشاهد مخلّة (مواقع التواصل)
13/3/2022-|آخر تحديث: 13/3/202212:04 PM (مكة المكرمة)

قالت وزارة الثقافة الفلسطينية، أمس السبت، إن المشاهد التي يحتويها فيلم (صالون هدى) السينمائي تمس صورة الشعب الفلسطيني، مؤكدة أنها رفضت عرضه باسم بلادها في وقت سابق.

وصالون هدى فيلم من إخراج الفلسطيني هاني أبو أسعد، عُرض في مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة لعام 2022 الذي افتُتح الأحد واختُتم الجمعة الماضية، ثم نُشر على شبكات التواصل.

وتدور أحداثه حول سيدة تدعى هدى لها علاقة بالمخابرات الإسرائيلية، تعمل من خلال صالون تجميل على إسقاط فتيات فلسطينيات، بعد تخديرهن وتصويرهن بأوضاع مخلّة، ثم ابتزازهن للعمل ضد بلادهن.

وقالت وزارة الثقافة في بيان “من المؤكد أن المشاهد التي احتواها الفيلم تمس صورة شعبنا، وتنافي قيمه وأخلاقه وتمس صورة السينما الفلسطينية”، وأشارت إلى أن لجنة شكلتها سابقًا رفضت الفيلم، ولم تسمح له بأن يمثل دولة فلسطين في مسابقة الأوسكار الدولية.

وأوضحت الوزارة أن فريق الفيلم قدّم في حينه (أغسطس/آب 2021) نسخة تخلو من المشاهد المخلّة بالأخلاق، إلا أن اللجنة أشارت إلى ضعف في بنية الفيلم وعدم مقدرته على تقديم صورة المقاومة والعملاء والعلاقة مع الاحتلال، حيث اتسمت معالجة هذه القضايا بالسطحية والضعف.

وعقب عرضه، استنكرت مؤسسات فلسطينية -بينها رابطة الفنانين الفلسطينيين (غير حكومية) والاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين- الفيلم، وطالبت الجهات القانونية المختصة بوقف نشره ومنعه من العرض نهائيًّا، ومحاسبة جميع العاملين في إنتاجه وإخراجه والتمثيل فيه ومساءلتهم قانونيًّا.

المخرج شارك في إنتاج فيلم “أميرة”

يُذكر أن المخرج هاني أبو أسعد، أحد المشاركين في إنتاج فيلم (أميرة)، الذي أثار غضبًا واسعًا في ديسمبر/كانون الأول 2021، لتناوله قضية تهريب النطف من الأسرى الفلسطينيين، بشكل مسّ بالأسرى وعائلاتهم، ما دفع منتجيه وبعض الدول إلى إيقاف عرضه.

وقد أثار فيلم (صالون هدى) غضبًا فلسطينيًّا وعربيًّا واسعًا بين رواد منصات التواصل لاحتوائه على مشاهد مخلّة، وما اعتبروه تشويهًا للقضية الفلسطينية وتضحيات الشهداء.

وتفاعل الناشطون عبر وسم يحمل اسم الفيلم، معبّرين عن رفضهم التام للقطات والمحتوى الخادش للحياء وللقيم الفلسطينية والعربية.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر