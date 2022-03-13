عمرها أكثر من 40 سنة.. أغنية نادرة للفنان الراحل سمير غانم تُبث للمرة الأولى (فيديو)

يمتلك الفنان الكوميدي المصري الراحل سمير غانم تاريخا فنيا كبير حتى أن هناك أجزاء من إرثه الضخم لم يكتشفها جمهوره بعد بينها أغنية نادرة عمرها أكثر من 40 عامًا لا يعرف بها سوى كاتب كلماتها الشاعر شوقي حجاب.

وأذاعت القناة الأولى المصرية لأول مرة عبر أحد برامجها أغنية نادرة للفنان سمير غانم عمرها 40 عامًا من كلمات الشاعر شوقي حجاب.

وعلق حجاب على عدم إذاعته الأغنية من قبل “أنا وسمير غانم نسينا الأغنية، إحنا كنا بنسجل أغاني أخرى الساعة 3 الفجر في استوديو بمنطقة وسط البلد وكان وقتها ينتقل من استوديو إلى آخر في نفس المكان”.

وأوضح “طلب مني سمير أن يقدم هذه الأغنية ووجدتها عندي بالصدفة ضمن الشرائط القديمة واعتبرت أنها أفضل هدية يمكن أن أقدمها اليوم لبناته (دنيا وإيمي)”.

وتابع ” دنيا وإيمي سمير غانم ليس لديهما علم بهذه الأغنية” مؤكدًا أن “سمير نفسه إذا كان موجود بينا الآن لم يكن ليتذكرها”.

شقاوة وخفة ظل

ووصف حجاب أجواء تسجيل الأغنية قائلًا “روحه طاغية حتى هذه اللحظات، سمير حاجة جميلة كإنسان وفنان ولو تواجد بيينا اليوم لم يكن ليتذكر كيف نفّذ بعض أعماله”.

وأوضح أن الأغنية تعكس شقاوة وخفة ظل سمير غانم، وهو الأسلوب الذي اعتاد عليه الجمهور وأحبه.

وتشير كلمات الأغنية إلى أنها كانت جزءًا من الأعمال الموسيقية المرحة الموجهة للأطفال وتبدأ كلماتها “طأطأ طأطأ إللي كان بيطأطأ”.

وكان جسد سمير غانم لسنوات شخصية كارتونية بعنوان (فطوطة) قدمها فى ثمانينيات القرن الماضى في إطار سلسلة فوازير رمضانية تحت اسم شخصيتى (سمورة وفطوطة).

وتوفي الممثل المصري سمير غانم عن عمر يناهز 84 عامًا في 20 من مايو/آيار الماضي بعد نحو ثلاثة أسابيع من حجزه داخل إحدى مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة جراء مضاعفات إصابته بفيروس كورونا.