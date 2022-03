عبر تطبيق بسيط.. طالب أمريكي يساعد في توفير مئات المنازل للفارين من أوكرانيا

ابتكر طالب في جامعة هارفارد الأمريكية طريقة بسيطة لمساعدة مئات اللاجئين من أوكرانيا في إيجاد سكن مناسب لهم بعد أن اضطرتهم المعارك الدائرة إلى الفرار من منازلهم.

وأطلق آفي شيفمان (19 عامًا) موقع (مأوي أوكرانيا Ukraine Take Shelter) لمساعدة أكثر من مليوني أوكراني يبحثون عن أماكن إقامة مؤقتة.

وقال شيفمان لوسائل إعلام عالمية “أدركت أن الأدوات المتاحة لمساعدة اللاجئين في العثور على أماكن للإقامة كانت دون المستوى المطلوب” مضيفًا أن أغلب المهاجرين يعانون “التوتر والخوف والارتباك جراء القصف والهرب سيرًا على الأقدام” لذا كان ضروريًّا توفير آلية بسيطة تمنحهم فرصة إيجاد مأوى دون تعقيدات.

🚨 Please share this Ukrainian infographic on social media!

It describes how to use https://t.co/ZfCfGUm1NP as a refugee.

🚨 Будь ласка, поділіться цією інфографікою в соціальних мережах!

Тут описано, як використовувати https://t.co/ZfCfGUm1NP як біженця. pic.twitter.com/v59aVLXQ58

— Avi Schiffmann 🇺🇦 (@AviSchiffmann) March 12, 2022