عبر تطبيق بسيط.. طالب أمريكي يساعد في توفير مئات المنازل للفارين من أوكرانيا

ابتكر طالب في جامعة هارفارد الأمريكية طريقة بسيطة لمساعدة مئات اللاجئين من أوكرانيا في إيجاد سكن مناسب لهم بعد أن اضطرتهم المعارك الدائرة إلى الفرار من منازلهم.

وأطلق آفي شيفمان (19 عامًا) موقع (مأوي أوكرانيا Ukraine Take Shelter) لمساعدة أكثر من مليوني أوكراني يبحثون عن أماكن إقامة مؤقتة.

وقال شيفمان لوسائل إعلام عالمية “أدركت أن الأدوات المتاحة لمساعدة اللاجئين في العثور على أماكن للإقامة كانت دون المستوى المطلوب” مضيفًا أن أغلب المهاجرين يعانون “التوتر والخوف والارتباك جراء القصف والهرب سيرًا على الأقدام” لذا كان ضروريًّا توفير آلية بسيطة تمنحهم فرصة إيجاد مأوى دون تعقيدات.

🚨 Please share this Ukrainian infographic on social media! It describes how to use https://t.co/ZfCfGUm1NP as a refugee. 🚨 Будь ласка, поділіться цією інфографікою в соціальних мережах! Тут описано, як використовувати https://t.co/ZfCfGUm1NP як біженця. pic.twitter.com/v59aVLXQ58 — Avi Schiffmann 🇺🇦 (@AviSchiffmann) March 12, 2022

وتابع “الدول تطالبهم (الأوكرانيين) بتصفح موقع حكومي مليء بالمصطلحات الصعبة والانتظار حتى يجدوا مكان إقامة لهم وهو أمر مؤلم للغاية”.

ولاحظ شيفمان خلال متابعته لتطورات الوضع في أوكرانيا أن العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي “أُصيبوا بخيبة أمل كبيرة بعد أن فتحوا منازلهم أمام اللاجئين ولم يتمكنوا من تقديم المساعدة الفعلية لهم”.

وأكد خلال حديثه “منذ أطلقت الموقع نشر آلاف الأشخاص من مختلف دول العالم تقريبًا قوائم تعرض منازل كاملة وملحقات وغرفًا للاجئين من أوكرانيا”.

وأشار إلى أنه بعد أسبوعين تقريبًا من بدء العمليات العسكرية وحتى صباح يوم الجمعة الماضي كان هناك 5 آلاف قائمة نشطة على الموقع.

Wow! 164 individuals ON the site right now. Pretty cool to see 🙂 pic.twitter.com/UL2ui9RX4a — Avi Schiffmann 🇺🇦 (@AviSchiffmann) March 11, 2022

وأوضح آلب وهو طالب في فلسفة الأعصاب “على سبيل المثال كانت هناك عشرات الأماكن في المجر الليلة الماضية، ولكن بحلول الصباح لم يبق منها شيء تقريبًا” لافتًا إلى أن “الناس يعرضون كل شيء من أريكة في شقتهم لشخص واحد إلى مزرعة كاملة يمكن أن تستوعب خمس عائلات”.

وفي ما يتعلق بجنسية المتبرعين الذين يعرضون أماكن للاجئين، قال “توجد العديد من القوائم في دول أوربية قريبة من أوكرانيا، لكنّ هناك عروضًا جاءت أيضًا من أماكن أبعد مثل كندا والولايات المتحدة لخدمة اللاجئين الذين يحاولون السفر إلى أماكن تناسبهم أكثر”.

وتابع “بعض الأشخاص لا يمكنهم ضيافة أحد لكنهم يقدّمون عروضًا أخرى مثل المساعدة في النقل أو عروض استقبال الحيوانات الأليفة” مؤكدًا أن أكثر ما يميز موقعه أنه يعيد “القوة إلى أيدي اللاجئين حيث يمكنهم رؤية القوائم والاختيار من بينها بدلاً من انتظار المواقع الحكومية أو مساعدات المنظمات الإنسانية”

وقدّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عدد الفارين من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير/شباط الماضي بأكثر من مليوني شخص، وتوقعت أن يصل العدد إلى 4 ملايين لاجئ إذا استمرت الأزمة مدة طويلة.