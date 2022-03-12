“قرار إنساني من عارضات أزياء”.. جيجي وبيلا حديد تتبرعان لأجل ضحايا أوكرانيا وفلسطين

شاركت عارضة الأزياء العالمية من أصول عربية جيجي حديد شقيقتها الكبرى بيلا في حملة التبرع لصالح ضحايا النزاعات في أوكرانيا وفلسطين.

وقررت الشقيقتان التبرع بأرباحهما من عروض الأزياء لعام 2022 لتقديم المساعدة للاجئين وضحايا النزاع.

وكتبت جيجي “أتعهد بالتبرع بأرباحي من عروض موسم خريف 2022 لمساعدة أولئك الذين يعانون من الحرب في أوكرانيا وكذلك الاستمرار في دعم أولئك الذين يعانون من نفس الشيء في فلسطين”.

تابعت “يجب أن نفتح أعيننا وقلوبنا على كل الظلم الذي يتعرض له الإنسان ونرى بعضنا بعضًا كأخوة وأخوات بعيدًا عن السياسة والعرق والدين، في نهاية اليوم، تدفع أرواح الأبرياء ثمن الحرب وليس القادة”.

واختمت منشورها “لنمد أيدينا من أجل أوكرانيا ومن أجل فلسطين.. السلام السلام”.

بدورها، نشرت بيلا حديد صورًا وهي ترتدي الكوفية الفلسطينية خلال إحدى مسيرات التضامن وأخرى خلال أحد عروض الأزياء الداعمة لأوكرانيا للتأكيد على تضامنها مع الضحايا في كلا البلدين.

وعلقت “مشاهدة أصدقائي وزملائي الأوكرانيين وهم يعملون بجد هنا في أوربا، قريبون جدًا ولكن بعيدون جدًا عن عائلاتهم .. أصدقائه.. منازلهم في أوكرانيا التي تتعرض لهجوم وحشي. هذه تجربة عاطفية ومتواضعة بالنسبة لي”.

وأضافت “أقف إلى جانب كل شخص تأثر بهذه الحرب التي غيرت حياة الأبرياء إلى الأبد” لافتة في منشورها على إنستغرام إلى بعض الدول الأخرى التي تعاني من أزمات بينها إثيوبيا ولبنان واليمن وأفغانستان والصومال وميانمار.

وكانت دعت بيلا مع بداية العمليات العسكرية في أوكرانيا متابعيها على إنستغرام للتبرع من أجل الضحايا وساهمت بشكل شخصي في هذه الحملات.

ويأتي قرار الشقيقتان جيجي وبيلا حديد بالتبرع بأرباحها بعد مبادرة مماثلة من العارضة الأزياء الأرجنتينية ميكا أرغاناراز للتبرع بأرباحها من عروض خريف 2022 لمساعدة أولئك الذين يعانون من الحروب.

وكتبت ميكا على إنستغرام “يجب أن أعترف أنه أمر غريب جدًا أن نسير إلى عروض الأزياء مع العلم أن هناك حربًا تدور في نفس القارة”.

وأضافت “سأتبرع بجزء من أرباحي في أسبوع الموضة لمساعدة المنظمات الأوكرانية”.

وانضمت العديد من عارضات الأزياء حول العالم لهذه المباردة أبرزهن الهولندية كيكي ويليمز والإيطالية فيتوريا سيريتي والبريطانية فرانشيسكا سامرز.