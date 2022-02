“مشعوذ” باكستاني يزرع مسمارا في رأس امرأة حامل لكي تنجب ذكرا

لجأت امرأة حامل إلى مستشفى باكستاني بسبب وجود مسمار في رأسها زرعه لها “معالج” أكد لها أن هذه الطريقة تضمن لها وضع مولود ذكر.

وقال الطبيب حيدر خان الذي تولى علاج المرأة في المستشفى في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن المرأة قصدت المستشفى الواقع في مدينة بيشاور (شمال غرب باكستان) بعدما حاولت نزع المسمار بنفسها.

وأشار إلى أنها “كانت في كامل وعيها، لكنها كانت تعاني كثيرًا”.

وأظهرت صورة بالأشعة السينية أن المسمار اخترق الجمجمة 5 سنتيمترات، لكنه لم يصل إلى الدماغ.

وقالت المرأة إنها أم لثلاث بنات وحامل بالابنة الرابعة.

ويكثر المعالجون التقليديون في باكستان، ويقومون بعلاج الأشخاص عبر طرائق علاجية مستوحاة من الطقوس الصوفية.

ويُنظر غالبًا إلى إنجاب مولود ذكر على أنه فأل خير في جنوب آسيا إذ يُعتقد أنه أكثر قدرة من الفتاة على مساعدة والديه في تأمين مدخول مالي.

وتسعى الشرطة الباكستانية إلى استجواب المرأة من أجل القبض على المعالج المتهم.

وقال قائد شرطة بيشاور عباس إحسان “سنقبض على المشعوذ قريبًا”.

واستقبل عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي واقعة السيدة بكثير من الحذر والرفض لهذه الممارسات.

وغرّد بعضهم أن هذه الممارسات المنتشرة في دول بينها باكستان “ترفضها وتحظرها المذاهب الإسلامية” كون ممارسيها يروجون على أنها مستوحاة من معتقدات دينية.