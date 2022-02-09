لقطات صادمة لسيارة عالقة على قمة جبل.. شاهد ما حدث (فيديو)

أظهر مقطع فيديو يحبس الأنفاس سيارة عالقة أعلى جبل على طريق بلدة سلماه بولاية قريات جنوب شرقي سلطنة عمان.

ووقع حادث السير قبل يومين، على طريق سلماه بقرية “فنس” بسبب وعورة الطريق وضيق المنعطفات.

وأفاد أحد الأهالي بوقوع حوادث أليمة في تلك المنطقة انتهت بمصرع عديد من الأشخاص.

ونشر حساب “أهالي بلدة سلماه” لقطات وصورًا للواقعة، سرعان ما تداولها رواد منصات التواصل على نطاق واسع.