لقطات صادمة لسيارة عالقة على قمة جبل.. شاهد ما حدث (فيديو)
9/2/2022
أظهر مقطع فيديو يحبس الأنفاس سيارة عالقة أعلى جبل على طريق بلدة سلماه بولاية قريات جنوب شرقي سلطنة عمان.
ووقع حادث السير قبل يومين، على طريق سلماه بقرية “فنس” بسبب وعورة الطريق وضيق المنعطفات.
— أهالي بلدة سلماه (@JabalSalma) February 7, 2022
وأفاد أحد الأهالي بوقوع حوادث أليمة في تلك المنطقة انتهت بمصرع عديد من الأشخاص.
ونشر حساب “أهالي بلدة سلماه” لقطات وصورًا للواقعة، سرعان ما تداولها رواد منصات التواصل على نطاق واسع.
المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل