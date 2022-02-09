“عشقي ورزقي وحياتي”.. أمريكي يروي قصته مع الخط العربي منذ 20 عاما (فيديو)

تمتد علاقة الأمريكي (جوش بارير) مع الأبجدية العربية إلى ما يقرب من 20 عامًا، قضاها في حب لغة الضاد.

هاجر بارير إلى اليمن بحثًا عن بداية لإتقان فنونه، وأمضى 10 سنوات في تعلم فنون الخط وأشكال رسمه المختلفة.

يروي بارير بداية تعلّمه كتابة الخط العربي قائلًا “في أول درس عرض الأستاذ فيديو لخطّاط وهو يكتب الأبجدية العربية. قلت في نفسي: هذا أجمل شيء رأيته في حياتي. لا بد أن أتعلم ذلك”.

وعن مراحل العمل يقول بارير إنه يكتب الخط أولًا، ثم يفكر في تفاصيل شكله النهائي: الألوان والزخرفة والتفاصيل الأخرى كافة.

وأصدر بارير كتابًا من 8 لوحات بمختلف تفاصيلها خطًا ورسمًا، ليحصل على إجازة مسندة من أستاذه تكريمًا لجدارته.

ويؤكد بارير أنه صنع لوحات الكتاب جميعها بنفسه، حتى الورق.

ويختتم حديثه معبّرًا عن حبه الكبير للغة العربية قائلًا “هذا هو عشقي ورزقي وحياتي”.