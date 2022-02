الملابس المستعملة.. هل أصبحت أفريقيا “مكب نفايات” للغرب؟

حاولت مجموعة من الدول في شرقي أفريقيا -كينيا ورواندا وأوغندا وتنزانيا- قبل بضع سنوات، مقاومة جلب الملابس المستعملة من خلال فرض حظر على استيرادها.

وهددت الولايات المتحدة بطرد هذه الدول من اتفاقية “أجوا” التجارية التي تمنح بلدانًا أفريقية عدة وصولًا معفيًّا من الرسوم الجمركية إلى السوق الأمريكية، وبينما صمدت رواندا على موقفها، تراجعت باقي الدول.

وتستقبل غانا كميات ضخمة من المنسوجات المستعملة في الدول الغربية، وتتلقى أكبر سوق للمنتجات المستعملة (كانتامانتو) وحدها 15 مليون قطعة من الملابس كل أسبوع.

ويقول سامي أوتينج -مدير المشروع في مؤسسة (OR) بالعاصمة أكرا التي تعمل من أجل مزيد من الاستدامة في صناعة الأزياء- إن عقلية الغرب التي تميل إلى التخلص من الملابس القديمة أدت إلى كارثة بيئية في غانا، مضيفًا “لقد صرنا مكب نفايات الغرب”.

"Many of the clothes we donate to charity end up dumped in landfill –

For decades, the West's unwanted fashion has made its way to used-clothing markets in Africa.

Now it's fueling an environmental catastrophe."https://t.co/6XxeNv4RBN #Ghana

