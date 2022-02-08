مشروع قانون في بريطانيا لمساعدة الغير على الموت

قدّمت عضو بمجلس اللوردات البريطاني -الغرفة العليا في برلمان المملكة المتحدة- مشروع قانون للسماح بمساعدة “المرضى الذين يؤكد طبيبان على الأقل أنهم سيموتون في أقل من 6 أشهر، بعد الحصول على قرار قضائي”.

ويعاقب القانون في بريطانيا حاليًّا الأشخاص الذين يساعدون غيرهم على إنهاء حياتهم بالسجن 14 عامًا.

وسبق أن أثير الأمر في بريطانيا عام 2015، ولم يحدث أي تغيير.

وتقول البارونة مولي ميتشر التي قدّمت مشروع القانون “الموت بمفردك من دون أن تودع أحدًا حتى زوجك أمر محزن جدًّا”.

وترى مولي أن مشروع القانون لا يملك فرصة كبيرة للإقرار، لأن المقاومة قوية خاصة من جانب رجال الدين والمتدينين.

وتوقفت الجمعية الطبية البريطانية التي تتمتع بنفوذ واسع عن معارضة الانتحار أو الموت بمساعدة الغير في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي.

وقال أليكس باندولفو، وهو في الستينيات من عمره ومصاب بمرض ألزهايمر، إن القانون “يجب أن يتغير فورًا لوضع حد للممارسات التمييزية”، موضحًا أن الموت “بمساعدة الغير يُمارَس أصلًا مع الأشخاص ذوي الحظوة”.

وأضاف “الأشخاص الذين بإمكانهم إنفاق 10 آلاف جنيه إسترليني (نحو 13500 دولار) للإقامة في فندق أو للسفر يمكنهم الموت في مكان آخر من دون أي عوائق”.

وقرر باندولفو الموت بمساعدة الغير في سويسرا، في حين أنه كان يفضل أن يحصل ذلك في إنجلترا ليكون إلى جانب أحبائه.

وعانى والد باندولفو أمراضًا مستعصية لمدة خمس سنوات قبل وفاته.

وأوضح باندولفو أنه “ليس مستعجلًا على الموت”، لكنه ينتظره منذ 2015، وهو يموت أصلًا من مرض عضال”، مضيفًا “كل ما أطلبه هو مساعدتي على الموت عندما يصبح المرض لا يُحتمل، أي القيام بتسريع الأحداث”.

ويروي الرجل ذو الشعر الأبيض والممدد بفراشه في لانكاستر شمالي إنجلترا، بحس فكاهي يتناقض مع وضعه، كيف أن المرض “أثّر بشكل كبير على حياته”، إذ أحدث تغييرات في ذاكرته وقدراته الحركية وقدرته على التحدث والقيادة ومتابعة مباريات كرة القدم.

ومع ذلك، لن يكون باندولفو مؤهلًا للموت الرحيم وفق معايير مشروع القانون الحالي، ولن يكون متمتعًا بقدراته كلها عندما يبقى له 6 أشهر للعيش.

وقال المسؤول الروحي للأنغليكان جاستن ويلبي خلال جلسة استماع برلمانية، إن القتل الرحيم يمكن أن يعرّض الأشخاص الضعفاء لضغوط.

وأعرب في حديث عبر (بي بي سي) عن خشيته من “حدوث أخطاء في تشخيص حالة المريض”.

ويشير استطلاع أجراه معهد (يو غوف) في أغسطس/آب الماضي إلى أن 73% من البريطانيين يؤيدون مساعدة الأطباء للمرضى الذين يكونون في مراحلهم الأخيرة، لكن هذا الرأي لا يؤيده إلا ثلث أعضاء البرلمان.

وتقول سارة ووتون، من جمعية “الموت بكرامة”، إنه في حال عدم إقرار مشروع القانون “سيكون قد أثار المشكلة على أي حال”، معبّرة عن اعتقادها بأن مشروع قانون مشابه قُدّم في أسكتلندا يتمتع بفرصة أكبر للإقرار.

وذكرت أنه سيصبح من غير المقبول على المدى الطويل أن يصبح الموت او الانتحار بمساعدة الغير قانونيًّا في جزء من البلاد وغير قانوني في أجزاء أخرى.

كما أن مسألة الموت بمساعدة الغير مطروحة أيضًا في جمهورية أيرلندا المجاورة المعروفة بانتمائها الكاثوليكي، مما يجعل أليكس باندولفو يأمل في إحراز تقدّم من شأنه أن يريح المرضى، كما كان الوضع عندما تمت الموافقة على ملفه في سويسرا. ويقول “توقفت عن القلق في شأن موتي وبدأت أستمتع بالأمور التي ستقدمها لي الحياة”.