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كأنها كرة قدم.. لاعب فرنسي يصفع قطته ويركلها ثم يعتذر (فيديو)

اللاعب الفرنسي في نادي ويست هام يونايتد الإنجليزي كورت زوما (مواقع)
8/2/2022

اعتذر اللاعب الفرنسي كورت زوما مدافع نادي وست هام يونايتد الإنجليزي عن تصرّفه العنيف مع  الحيوانات الأليفة، بعد تداول مقطع مصور له وهو يصفع قطة منزلية ويركلها بقدمه كأنها كرة قدم.

وقال زوما في بيان رسمي “أود الاعتذار عن أفعالي. لا يوجد أي مبرر لسلوكي، وأنا نادم عليه بصدق”.

وأضاف “أقدّم خالص أسفي لكل من شاهد الفيديو. القطط بخير وبصحة وفي أمان، كل فرد من الأسرة يحبهم. هذا السلوك كان فعلًا فرديًّا ولن يتكرر مجددًا”.

وكانت وسائل إعلام بريطانية قد نشرت مقطعًا مصورًا للمدافع الفرنسي وهو يركل القطة بقدمه ويصفعها ضاحكًا، مما تسبب في موجة من الغضب تجاه تصرّفه العدواني.

بدوره، أعلن نادي وست هام يونايتد -في بيان صحفي شديد اللهجة- رفضة التام لتصرّف زوما.

وجاء في البيان “يدين وست هام بلا تحفظ أفعال لاعب الفريق كورت زوما في هذا الفيديو الذي تم تداوله وسنتعامل مع هذا الأمر داخليًّا”.

وأضاف النادي “تحدثنا مع زوما، ونريد أن نوضح أننا لن نتغاضى بأي حال عن القسوة ضد الحيوانات”.

وأدانت جمعية (آر إس بي سي إيه) المعنية بحقوق الحيوانات تصرّف اللاعب، وقالت إنها قد تفتح تحقيقًا بشأنه عملًا بمبدأ الرفق بالحيوان.

ونتج عن تصرّف زوما ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي وموجة انتقاد عالمية.

وغرّد إياد الحمود على تويتر “اللاعب الفرنسي كورت زوما شوهد في مقطع وُصف بالوحشي وهو يركل ويصفع قطته الأليفة في قصره الذي تبلغ قيمته مليوني جنيه إسترليني، مما أثار ردود فعل غاضبة”.

وأضاف “اللاعب قد توجه له اتهامات من القضاء، ونادي وست هام الإنجليزي الذي يلعب فيه نشر إدانة لتصرفات زوما”.

وفي السياق، أشار فيصل إلى أن هذا التصرف قد يؤثر على مسيرة زوما الكروية وكتب على تويتر “باي باي كورت زوما”.

 

وعلى النقيض، شكك حساب لشخص يُدعى جيمي بينيت في إمكانية أن يتسبب هذا التصرف في إنهاء مسيرة اللاعب، مشيرًا إلى أنه يمكنه التبرع لجمعيات الرفق بالحيوان أو دفع غرامة ما للخروج من هذا المأزق.

وعبّر المصارع الأسكتلندي درو ماكنتاير أيضًا عن أسفه الشديد إزاء تصرّف زوما، وسأل عن عقاب نادي وست هام المناسب له.

وطالب كثيرون بمقاضاة زوما بسبب عنفه ضد الحيوانات وعدم التهاون مع هذا التصرف.

وكان كورت زوما (27 عامًا) قد انضم إلى صفوف وست هام يونايتد في الصيف الماضي بعد انتقاله من تشلسي مقابل أكثر من 30 مليون يورو.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف ومواقع أجنبية