تشتاق لرؤية والدها المعتقل في سجون الأسد.. حديث مؤثّر لطفلة سورية نازحة تركتها أمها وتزوجت (فيديو)

تمنت الطفلة شيراز (9 أعوام) التي تعيش مع جدَّيْها في مخيمات النزوح بالشمال السوري أن ترى والدها المعتقل بسجون نظام بشار الأسد منذ وقت طويل.

وقالت الطفلة في حديثها مع الصحفي السوري محمد بلعاس إنها لم تر والدها ولا تتذكره بسبب اعتقاله منذ وقت طويل، ولا تعرفه إلا عبر الصور، متحدثة عن والدتها التي تركتها وتزوجت.

وأضافت الطفلة أن الحياة ليست جميلة في غياب الأهل والعيش بخيمة بعد نزوحها من قريتها بريف إدلب الجنوبي مع جدَّيْها.

ويعيش في مخيمات الشمال السوري أكثر من مليون و500 ألف نازح، وفق تقارير لمنظمات حقوقية محلية.