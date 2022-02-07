تزامنا مع تشييع ريان.. طفل آخر يفارق الحياة داخل بئر في المغرب (فيديو)

لقي طفل (7 سنوات) مصرعه غرقًا في بئر بمحافظة الخميسات غربي المغرب، اليوم الإثنين، تزامنًا مع تشييع جثمان الطفل ريان، وفق إعلام محلي.

وتوفي الطفل غرقًا في بئر مياه بعمق 50 مترًا، بقرية (السبت) ببلدية مقام الطلبة غربي البلاد، حسب مواقع إخبارية محلية بينها موقع “العمق” المستقل.

ونقل الموقع عن مصدر محلي أن الطفل “سقط في البئر في غفلة من أسرته، التي اكتشفت أنه في قعر البئر بعد البحث عنه”.

وأضاف “جرى انتشال جثة الطفل ونُقلت إلى المستشفى الإقليمي للخميسات قصد التشريح”.

ولم يصدر تعقيب رسمي من السلطات حتى الآن.

وتزامن الحادث مع مراسم جنازة الطفل ريان أورام (5 سنوات) الذي توفي إثر بقائه عالقًا أكثر من 100 ساعة بقعر بئر سقط فيها، وهو حدث اجتذب أنظار العالم خلال محاولة إنقاذه.

واستنفرت الآبار المهجورة وزارة الداخلية المغربية بمختلف مناطق المملكة، في سباق مع الزمن لردمها خوفًا من تكرار “فاجعة ريان”، وفق إعلام محلي.

ونقلت وسائل إعلام محلية أن “أعوان السلطة” يُجرون إحصاء لجميع الآبار العادية والارتوازية المهجورة التي تشكل خطرًا على المواطنين خاصة في البوادي.