ترحيب وتأييد لقرار كويتي يقضي بمنع عرض فيلم سينمائي بطلته إسرائيلية

منعت السلطات الكويتية عرض فيلم (موت في نهر في النيل) المستوحى من رواية الكاتبة البريطانية أغاثا كريستي، والذي تشارك فيه الممثلة الإسرائيلية (غال غادوت)، وحظيت هذه الخطوة بترحيب بين الناشطين عبر المنصات.

وأيّد ناشطون ومناصرون للقضية الفلسطينية موقف السلطات الكويتية، ووصفوه بـ”المشرّف”.

وجدّد مدوّنون رفضهم شتى أنواع التطبيع مؤكدين دعمهم للقضية الفلسطينية.

وكتب الباحث عدنان أبو عامر “في كل مناسبة، تأبى الكويت إلا أن تنتصر لفلسطين: شعبا وقضية، ولا تزال ترفض التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي”.

منعت الكويت عرض فيلم "ديث أون ذا نايل" المستوحى من رواية أغاثا كريستي، لأن بطلته "غال غادوت" مجندة في جيش الاحتلال، ودافعت عن العدوان الإسرائيلي على غزة في 2014..

في كل مناسبة، تأبى الكويت إلا أن تنتصر لفلسطين: شعبا وقضية، ولا تزال ترفض التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.. — Adnan Abu Amer (@AdnanAbuAmer2) February 7, 2022

يأتي ذلك عقب مواجهة الفيلم دعوات عبر المنصات الرقمية لمقاطعته، تزامنًا مع طرحه في دور السينما العالمية، خاصة أن بطلته دافعت عن الحرب الإسرائيلية على غزة في صيف 2014.

ونقلت إحدى الصحف الكويتية -عن مصدر لم يذكر اسمه- أن “الفيلم رُفع من جدول عروض شركات السينما الثلاث”.

ورحّبت حركة المقاطعة في الكويت -عبر تغريدة لها على تويتر- بالقرار، وأكدت ضرورة تطبيق قوانين المقاطعة في البلاد.

رحبت حركة المقاطعة في الكويت، بقرار منع عرض فيلم "جريمة في نهر النيل" في دور العرض الكويتية، بسبب مشاركة الممثلة الإسرائيلية غال غادوت بالفيلم؛ وهي مجندة سابقة في جيش الاحتلال؛ كما أكدت الحركة على ضرورة تطبيق قوانين المقاطعة في الكويت. pic.twitter.com/GdSPnphIDn — مقاطعة (@Boycott4Pal) February 6, 2022

ومن المقرر أن يبدأ عرض الفيلم هذا الشهر في صالات السينما بالولايات المتحدة.

نطالب بحظر عرض فيلم "جريمه بالنيل "والذى سيعرض قريباً فى دور السينما بالكويت.

وهو من بطولة ممثله و مجنده سابقه بجيش الاحتلال "مؤيده للصهيونية".

ونتسائل عن سبب السماح بعرض الفيلم مع انه سبق وان منعت وزارة الإعلام فيلم سابق للممثلة ذاتها.@MOInformation@cinescapekuwait pic.twitter.com/8nOYMdXwXi — BDS Kuwait حركة (@BDS_Kuwait) February 2, 2022

أول مرة يمنعوا فلم لسبب منطقي https://t.co/xPafodVFVv — raed🧜🏼 (@oneflyingwing) February 7, 2022

يُذكر أنه بعد الحرب على غزة في 2014 أصدر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان تقريرًا شاملًا عن الخسائر البشرية والمادية بالتعاون مع وكالة الصحافة الفلسطينية.

وأظهر التقرير استشهاد 1742 فلسطينيًّا 81% منهم من المدنيين، بينهم 530 طفلًا و302 امرأة و64 لم يتم التعرف على جثثهم لما أصابها من حرق وتشويه، وكذلك استشهاد 340 مقاومًا فلسطينيًّا، وإصابة 8710 من مواطني القطاع.

كما استشهد 11 من العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) و23 من الفِرق الطبية العاملة في الإسعاف.

ودمر القصف الإسرائيلي للقطاع 62 مسجدًا بالكامل و109 مساجد جزئيًّا، وكنيسة واحدة جزئيًّا، و10 مقابر إسلامية، ومقبرة مسيحية واحدة، كما فقد نحو 100 ألف فلسطيني منازلهم وعددها 13217 منزلًا، وأصبحوا بلا مأوى.

وعلى صعيد خسائر إسرائيل، قُتل 64 جنديًّا و6 مدنيين بينهم امرأة. ومن بين الجنود القتلى من يحملون أيضًا جنسيات أخرى كالأمريكية والبلجيكية والفرنسية وغيرها. أما الجرحى فقد بلغ عددهم 720 جريحًا.

الكويت ❤️ كما نحبها ونراها https://t.co/c7mpthjo2H — Pierre Abi-Saab (@PierreABISAAB) February 6, 2022

الكويت تحظر عرض فيلم "ديث أون ذا نايل" لأن بطلته إسرائيلية 🇰🇼🇵🇸 — هُنا غزة _ here Gaza 🇵🇸 (@here_gaza) February 6, 2022