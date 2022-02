6 منها معلقة في “درابزين” سلم.. العثور على 16 جثة بإحدى أكثر مناطق المكسيك خطورة

أعلنت السلطات في المكسيك العثور على 16 جثة بصورة متزامنة بموقعين في واحدة من أكثر مناطق البلاد خطورة.

وأكد مكتب الادعاء العام في ولاية زاكاتيكاس بوسط البلاد اكتشاف 10 جثث أمس في مدينة فريسنيلو وست أخرى في محلية بانفيلو ناتيرا، على بعد نحو 100 كيلومتر.

جاء ذلك في أعقاب اشتباكات عنيفة على ما يبدو بين عصابات في الوقت الذي تواجه فيه الولاية تصاعدًا للعنف.

وقال فرانشيسكو موريو المدعي العام بالولاية إن السلطات عثرت على 10 جثث ملفوفة في بطانيات بشارع في فريسنيلو ببلدية فيريزنيو ، بينما تم العثور على الـ6 جثث الأخرى معلقة من “دربزاين” سلم داخل مستودع في منطقة بانفيلو ناتيرا المجاورة.

وأضاف أنه تم إلقاء القبض على اثنين كانا ينقلان جثة أخرى في اليوم السابق، مشيرًا إلى أن الجثة ربما لشخص على صلة بباقي القتلى.

يشار إلى أن هناك العديد من عصابات المخدرات والجماعات الإجرامية، التي غالبا ما تكون مرتبطة بعناصر فاسدة من السياسيين وقوات الأمن، تقاتل من أجل السيطرة على مناطق في بعض أنحاء المكسيك.

Nine hanging from a bridge were found in the central Zacatecas state Thursday, apparently gang-related killings, according to local officials. pic.twitter.com/sQBE6yvyDB

— www.anoncandanga.com🚨💣 (@anon_candanga) November 19, 2021