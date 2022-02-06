طبيب الفقراء في فلسطين.. بيته مفتوح للمرضى ولا يكتفي بعلاجهم مجانا (فيديو)

يسخّر طبيب الفقراء الفلسطيني وقته ومهنته لعلاج المرضى وخدمة أبناء شعبه، دون أن يتقاضى المال.

يحصل الدكتور عوني أبو نحل على أجره من مستشفى (الشفاء) الحكومي حيث يعمل، في حين لا يتلقى مقابل زياراته المنزلية للمرضى.

وقال الطبيب المختص في أمراض المخ والأعصاب لكاميرا الجزيرة مباشر، إنه يعمل منذ 22 سنة في مجال الطب.

أوضح أبو نحل أن مرض الأعصاب مزمن وأن المصاب به مضطر للمتابعة الطبية بانتظام، وقد يدوم الأمر إلى عشرات السنين.

ويرى أن من الصعب على المريض أن يدفع التكاليف طيلة هذه السنوات، لذلك فهو لا يأخذ منه ثمن الكشف.

وقال إنه لا ينتظر الأجر من المريض بل من رب العالمين، مضيفا “هذا عطاء بيني وبين ربنا”، قبل أن يستطرد “أهلا وسهلا بكل محتاج”.

لا يكتفي متخصص المخ والأعصاب بإجراء الكشف الطبي دون مقابل فقط، بل إنه يصاحب المريض طيلة فترة علاجه ويقدم له المساعدة.

وقال للجزيرة مباشر “أنا جاهز أن أدعم أي مريض وأسانده إلى آخر طريق الأمان”، وفق تعبيره.

ورغم صعوبة الحياة والمعيشة، يفتح الدكتور أبو نحل باب منزله للمرضى ويتنقل لعلاج غير القادرين في منازلهم.

وأوضح أن الحياة صعبة عليه والمعيشة غالية، خاصة أنه أب لشباب وشابات في الجامعات، لكنه يلمس “البركة في ماله”.

تحدث الطبيب الفلسطيني بيقين عن “شيء كبير” يخبئه الله له من فضله، معبرًا عن فرحه وراحته بهذا الشعور.