شرطية مرور تُنقذ طفلًا من موت محقق قبل اصطدامه بسيارة مسرعة (فيديو)

نجحت شرطية مرور في مقاطعة سيسيل بولاية ميرلاند الأمريكية، في إنقاذ طفل من موت محقق قبل اصطدام سيارة به أثناء عبور أحد الشوارع.

ونشرت دانييل هورنبيرجر التي تشغل منصب “المدير التنفيذي للمقاطعة” مقطع فيديو عبر صفحتها الخاصة على فيسبوك، والذي أظهر الطفل أثناء عبوره الشارع بشكل مفاجئ، في اللحظة التي كانت فيه السيارة تمر بسرعة كبيرة للغاية.

وتمكنت الشرطية التي تٌدعى أنيت غوديير من إبعاد الطفل في لحظات قليلة قبيل الاصطدام مباشرة، مما أدى إلى وقوعه بعيدًا عنها، في حين اصطدمت السيارة بقدم الشرطية.

وعلقت مديرة المقاطعة على الفيديو، قائلة “امتنان وصلاة للعريف أنيت جوديير من قسم شرطة الشمال الشرقي، لبطولتها في إنقاذ طفل هذا الصباح”.

وأضافت “لقد تحدثت للتو مع العمدة كلاين من بلدة الشمال الشرقي التي تعمل بها الشرطية، وقد أثنى الجميع على شجاعتها وعملها السريع! ابقوا آمنين”.

وبحسب تقارير صحفية، فإن غوديير ذهبت إلى المستشفى بسبب إصابتها بجروح طفيفة، وخرجت منها على الفور وهي بحالة جيدة الآن.

وتعرض سائق السيارة لمخالفة مرورية بسبب الإهمال، وعدم الالتزام بالإشارات الضوئية، التي استدعت التوقف عند ممر المشاة، فضلًا عن القيادة بلوحة منتهية الصلاحية.

ويأتي موقف الشرطية الأمريكية في وقت تشهد فيه العديد من الولايات الأمريكية جدلًا قويًا حول عنف الشرطة ضد المواطنين خاصة منهم أصحاب البشرة السوداء.

وأمس السبت، تظاهر مئات المواطنين الأمريكيين في شوارع وسط مدينة مينابوليس بولاية مينيسوتا، مطالبين بالعدالة في حادث قتل الشرطة شابًا أسود اسمه أمير لوك (22 عامًا) خلال مداهمة شقته الأسبوع الماضي.

وليلة الجمعة، نظّم متظاهرون آخرون مسيرة ضمّت نحو 150 سيارة في شوارع وسط مدينة مينابوليس، وأطلقوا أبواق سياراتهم، ورفعوا لافتات احتجاجًا على مقتل لوك، صباح الأربعاء.