“قاطِع ABC”.. حملة كبرى في لبنان لمقاطعة مجمع تجاري طرد موظفة بسبب حجابها

أطلق ناشطون في لبنان دعوة لمقاطعة مجمع تجاري شهير، بعدما طلب من أحد المتاجر فيه طرد موظفة من العمل بسبب حجابها.

وأطلق لبنانيون وسم (#قاطع_ABC) -وهو اسم المجمع التجاري- عبّروا من خلاله عن غضبهم واحتجاجهم على قرار إدارته.

وأعلنت إدارة متجر (فوول هاوس) للأدوات المنزلية أن إدارة المجمع التجاري طلبت منها تغيير الموظفة بسبب حجابها.

رفض عاملة لأنها محجبة.. المجمع التجاري ABC في لبنان يواجه انتقادات لاذعة ونشطاء يطلقون وسم #قاطع_ABC تضامناً مع العاملة.

كيف برر المجمع قراره؟ pic.twitter.com/hx4vaQCkWe — AJ+ عربي (@ajplusarabi) February 4, 2022

وقالت إدارة المتجر إنها تنسحب من المجمع بسبب رفضها للتمييز، مع الاحتفاظ بالموظفة للعمل في فرع آخر.

وبررت إدارة المجمع -بمنطقة الأشرفية في العاصمة بيروت- طلبها بأنه بغرض “المساواة بين الموظفين وعدم إظهار أي شعار ديني أو حزبي أو سياسي”.

وقالت في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي إنها “تحترم جميع الديانات والمذاهب وتتعامل معها بمبدأ المساواة والوحدة”.

وذهب لبنانيون إلى أن الحجاب حق يكفله دستور البلاد، وأنه من غير المعقول أن تسمح به دول غربية في حين تمنعه دولة عربية.

وطالب كثير من الناشطين جميع المحجبات بمقاطعة هذا المجمع التجاري، واستنكر بعضهم السماح للمحجبات بالشراء لكن بالعمل لا.

مسموح المحجبة تشتري!

طبعاً و لو… اهلا و سهلا و بالدولاغ مدام مسموح المحجبة تشتغل؟

So8i We can't #قاطع_ABC pic.twitter.com/7YIyIZ3CPm — Ali A Nakar (@Ali_A_Nakar) February 4, 2022

تفاعل لافت

وقالت الصحفية حياة سويدان “يجب أن لا تمر هذه القضية مرور الكرام، وكلما خمدت علينا إيقاظها من جديد”.

وأضافت “الحجاب حرية مكفولة تبنتها بعض الدول الغربية قبل الإسلامية لتعكس تقبّلها لجميل الحريات”.

وزادت “على كل محجبة أن تعي خطورة تواجدها لأنها قضية تمس كرامة ومبادئ المسلمين وكل من يغني باحترام الرأي الآخر”.

يجب أن لا تمر هذه القضية مرور الكرام،

وكلما خمدت علينا إيقاظها من جديد الحجاب حرية مكفولة تبنتها بعض الدول الغربية قبل الإسلامية لتعكس تقبلها لجميل الحريات.

على كل محجبة أن تعي خطورة تواجدها لأنها قضية تمس كرامة و مبادئ المسلمين و كل من يغني "باحترام الرأي الآخر"#قاطع_ABC pic.twitter.com/8IrsATcJE5 — Hayat Swaidan (@HayatSwaidan1) February 6, 2022

وقال الناشط وليد عياش “التمييز بين المواطنين على أساس الانتماء الديني هو انتهاك للمواثيق الدولية التي تضمن حق الإنسان في حرية إظهار دينه ومعتقده دون إخضاع هذه الحرية إلا للقيود القانونية”، وذلك وفق نص المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

التمييز بين المواطنين على أساس الانتماء الديني هو انتهاك للمواثيق الدولية التي تضمن حق الإنسان في حرية إظهار دينه ومعتقده دون إخضاع هذه الحرية إلاّ للقيود القانونية ( وفق نص المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)#قاطع_ABC pic.twitter.com/BGauLzuhHB — Waleed ayash (@Waleedayash12) February 4, 2022

ووجهت الإعلامية نانسي اللقيس رسالة للموظفة قالت فيها “نداء للأخت الكريمة التي همشتوها وحرمتوها حقوقها وطلعتوها من عملها لأنها محجبة مع العلم الحجاب زينة نحن نتشرف بك في موقع الشرق برس لأنني لا أملك أي مؤسسة أخرى لتكوني واحدة من فريق عملنا”.

#قاطع_ABC *نداء للأخت الكريمة التي همشتوها وحرمتوها حقوقها وطلعتوها من عملها لأنها محجبة مع العلم الحجاب زينة نحن نتشرف بك في موقع الشرق برس لأنني لا املك أي مؤسسة أخرى لتكوني وحدة من فريق عملنا* *أرجو التعميم ليصل الخبر إلى الأخت المحترمة

76085347#نانسي_اللقيس — Nancy Lakiss🇱🇧 نانسي اللقيس 🇱🇧 (@lakiss_nancy) February 5, 2022

وقالت ديانا “لبنان ليس أوربا، ويحق للمحجبة أن تكون أينما تشاء، وتعمل في كل المجالات”.

لبنان ليس اوروبا ويحق للمحجبة ان تكون اينما تشاء وتعمل في كل المجالات دون ان يشكل حجابها عائقا #قاطع_ABC — DianaHR (@DianaHR2020) February 4, 2022

وتساءل رضا حمزة محتجًا إن كانت شجرة الميلاد ليست شعارًا دينيًّا.

#قاطع_ABC

شجرة الميلاد مش شعار ديني ؟ — Rida Hamza (@Data0Rida) February 5, 2022

واستنكر آخر الحملة العنصرية ضد المحجبات، مضيفًا أن العمل من حق الجميع وأنهن أيضًا درسن للحصول على فرصة عمل.

ليش كل هل عنصرية ضد البنات المتحجبات متل ما انت بيحقلك تشتغل هي كمان بيحقلها تشتغل بطلوا عنصرية ضد العالم هي ما تعلمت ودرست لحتى تقعد بالبيت هي تعلمت لحتى تشتغل وتأمن مستقبلها حاج تعلموا الاجيال على العنصرية #قاطع_abc — User (@User544526501) February 5, 2022

وأوصت الناشطة زهيرة الحاج المحجبة التي تعرضت للعنصرية من إدارة المجمع التجاري بأن ترفع دعوى قضائية ضده.

#قاطع_ABC يتوجب على الفتاة التي تعرضت للعنصرية رفع دعوى ضد ادارة الABC الدين اكدوا الوقايع التي ساقتها pic.twitter.com/vSJyCZtTMB — Zahira El Hajj (@ZahiraHajj) February 5, 2022

ورأت الناشطة اللبنانية سحر ناصر أن هذا النوع من الخلافات الطائفية مصطنع، ويسبق الاستحقاقات السياسية.

ما زلتُ استغرب الغشاوة على العيون حيث تتصاعد المناوشات والعراضات الطائفية كلما طُرح موضوع الانتخابات النيابية وتظهر الأزمات الطائفية كمسألة #قاطع_ABC قبل أي استحقاق سياسي.. الناس يتفاعلون والمجرمون يُنسقّون ويتحالفون ويضحكون.. — Sahar Nasser سحر ناصر (@snasser24) February 5, 2022

وقال رائد إن تبرير إدارة المجمع التجاري فيه كثير من العنصرية والطائفية.

التغريدات فقط حول العنصرية والطائفية النتنة والمزعجة لا تعكس مدى التعفن الذي يميز إدارات متاجر ABC ، هناك خطوات أخرى مطلوبة لزعزعة الضمائر المتغيبة التي لا تزال صامتة في السلطات البنانية العليا والقضاء. #BoycottABC#قاطع_ABC pic.twitter.com/TfiumjT58Q — Social Cosmonaut رائد (@SCosmonaut) February 5, 2022

وأوضح أبو لؤي أن السماح للزبونات المحجبات بدخول المجمع ومنع الموظفات من ارتدائه هو تمييز عنصري.

الزبائن المحجبات مرغوب في دخولهم إلى المحلات 🤔 لكن للعمل غير مسموح شو هالتمييز العنصري ضد (🕋) #قاطع_ABC — أبو لؤي (@Abo1968Loay) February 5, 2022

وقال حساب باسم (القلم العربي) “بعد الحرب العنصرية على الحجاب في فرنسا والهند انتقلت العدوى لأحد المتاجر في لبنان”.

وتساءل “ماذا يريدون من الحرب على حجاب المرأة المسلمة؟ هل الحجاب يخيفكم لهذه الدرجة أم اليوم تنزعون حجابها وغدًا تنزعون ملابسها؟”.

بعد الحرب العنصريةعلى الحجاب في #فرنسا و #الهند…العدوى إنتقلت لأحد المتاجر في #لبنان، حيث قام بمنع ٱحدى الموظفات من مزاولةعملها بسبب إرتداءها للحجاب!

ماذا يريدون من الحرب على حجاب المرأة المسلمة؟

هل #الحجاب يخيفكم لهذه الدرجة أم اليوم تنزعون حجابها وغدا تنزعون ملابسها؟#قاطع_ABC — القلم العربي (@QlmAR1) February 4, 2022

وأشاد ناشطون برد إدارة المتجر ورآها سامر ملفتة.

لا بعمري حبيت ولا ارتحت ب #ABC ما بعرف .. ولا مرة صار معي موقف .. بس بتخيل مثلا عقلية ناس هناك تشوف فلسطيني مسلم ؟ 😅

الي حصل مع الصبية المحجبة كثيير موجود في #لبنان وهاي مش اول مرة بس كثيير ملفت ردة فعل شركتها fullhouse بانسحابها من المول ، برافو ! #لبنان_ينهار — 𓂆 ســـامـــر (@samloubani) February 3, 2022

وقال عماد بازي إن موقف الشركة محترم بتضامنها مع الموظفة.