تويتر يطور خاصية جديدة للسماح بكتابة تغريدات أطول

يطوّر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) خاصية جديدة تسمى “أرتيكلز”، أي مقالات، تتيح للمستخدمين نشر تغريدات طويلة ومقالات من خلال التطبيق.

وستكون هذه خاصية غير مسبوقة بالنسبة للموقع الذي لا يتيح سوى 250 حرفًا لكل تغريدة.

وقال متحدث باسم تويتر إنه سيتم الإعلان المزيد من تفاصيل هذه الخاصية في القريب العاجل.

ونقل موقع (سي نت) المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن المتحدث قوله إن تويتر يبحث “دائمًا عن طرق جديدة لمساعدة الأشخاص في بدء المحادثات والاستمرار فيها”.

ويأتي الكشف عن هذه الخطوة بعد أسابيع قليلة من إعلان تويتر توفير خاصية “المجتمعات” لمستخدمي الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل (أندرويد)، وذلك بعد مدة كانت الخاصية متاحة فقط لمستخدمي الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل (آي أو إس) أو أجهزة الكمبيوتر الشخصي.

وأتاح تويتر هذه الخاصية في سبتمبر/أيلول الماضي، وتتيح لمستخدمي التطبيق تكوين مجموعات خاصة بموضوع معين أو منطقة أو أي قاسم مشترك على طريقة “المجموعات” الموجودة على منصة فيسبوك.

وبحسب منصة تويتر فإنه من خلال هذه الخاصية، يمكن “للأشخاص توجيه التغريدات بشكل مباشر إلى مستخدم محدد بدلًا من توجيهها إلى كل متابعيهم.

كما أن المستخدمين الأعضاء في هذا المجموعات هم الذين سيكون في مقدورهم التعليق على التغريدة أو الرد عليها”، رغم أن التغريدات ما زالت حتى الآن تظهر أيضًا على الحساب العام للمستخدم صاحب التغريدات.