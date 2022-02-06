“وحش فلوريدا”.. اصطياد تمساح عملاق كان يفترس الماشية طوال 80 سنة (صور)

تمكن صياد من ولاية ميسيسيبي الأمريكية من صيد أكبر تمساح على الإطلاق، في حين أظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي الحجم الكبير للحيوان.

وقالت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية إن طول التمساح الذي تم اصطياده في جنوب ولاية فلوريدا يزيد على 4 أمتار، ويبلغ وزنه نحو 410 كيلوغرامات، وعُرف عنه افتراس الماشية خلال الـ80 عامًا الماضية.

وأضافت الصحيفة أن الصياد عثر على التمساح في بحيرة خاصة، وأطلق عليه رصاصة في أعلى رأسه باستخدام بندقية من طراز “إس تي دبليو”.

وتم سحب التمساح من البحيرة إلى الخارج بعد إصابته، في صيد وُصف بـ”المُثير”.

وبعد ذلك قام الصياد بوضع رأس التمساح على الجدار بمثابة ديكور ليذكّره برحلة الصيد التي لا تُنسى في حين تمت معالجة اللحم، وفقًا لما ذكرته الصحيفة.

وكتب الصياد دوغ بوريس بحسابه على فيسبوك “لقد كنت محظوظًا بما يكفي لإطلاق النار عليه من مسافة بعيدة. من المفيد امتلاك سلاح جيد”.

وقال بوريس لتلفزيون محلي “لم يكن لديّ أي فكرة عن حجم جسده حتى أخرجناه تمامًا من البحيرة”.

وعن طريقة الصيد، قال بوريس “عند صيد التماسيح، يركب في العادة 4 أو 5 أشخاص قاربًا صغيرًا في وقت الليل، ويقتربون من التمساح ويضربونه بعصا مخصصة لهذا الأمر”.

وأضاف “لم أكن أرغب في اصطياده بالطريقة التقليدية، أحببت أن أصيده بطريقتي المعتادة التي أصطاد بها الغزلان، أردت اصطياده كما لو كنت أنا والغزال”.

وحظيت الصورة التي نشرها الصياد على مواقع التواصل الاجتماعي بتفاعل واسع، وشاركها الآلاف من الأشخاص.

وتباينت ردود الفعل بين الإعجاب بشجاعته وسخط المدافعين عن حقوق الحيوانات والرافضين لصيدها.

وينتقد ناشطون الإقدام على قتل حيوانات من أجل التسلية، أو استخدام أجزائها ديكورا في المنزل، في حين لا توجد حاجة إلى تناول لحومها أو الاستفادة منها بشكل حيوي.

وفي الوقت ذاته، دافع آخرون عن صيد التمساح، وقالوا إن الصياد أسدى معروفًا، إذ خلّص المزارعين من شبح الحيوان الذي يفترس الماشية.