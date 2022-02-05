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مشهد أثار إعجاب الآلاف.. نساء شفشاون يتطوعن لإطعام المشاركين في إنقاذ الطفل ريان (فيديو)

نساء مدينة شفشاون المغربية قدّمن درسًا جديدًا عن العمل الإنساني في وقت الشدة (مواقع التواصل)
5/2/2022

تداولت المنصات المغربية والعربية مشهدًا أثار إعجاب الآلاف من الناشطين، إذ بدت مجموعة من نسوة قرية الطفل ريان، وهنّ منهمكات بتحضير الطعام للمشاركين في إنقاذه.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي من المغرب وخارجه بروح التعاون والتضامن بين النسوة وفرق الإنقاذ، ولاقت المبادرة استحسانًا واسعًا على الرغم من إمكاناتهن المحدودة.

وأعاد الروائي يوسف الدموكي نشر الصورة، وأرفقها بتدوينة “هذه الأيادي يحبها الله ورسوله”.

وفي مقطع متداول عبر المنصات المغربية، عبّرت النساء المتطوعات عن تضامنهن مع المبادرة، لإحساسهن بالمسؤولية ولتحسين ظروف عملية الإنقاذ.

ولا تزال أنفاس العالم محبوسة وهي تتابع مساعي إنقاذ الطفل ريان، الذي هزت قضيته الرأي العام العربي ووحدت جميع الشعوب بالدعاء له.

ومنذ ظهر الثلاثاء الماضي، علق الطفل المغربي ريان (5 سنوات) داخل بئر جافة بعمق 32 مترًا في القرية الزراعية “إغران” التابعة لمنطقة (تمروت) بإقليم شفشاون شمالي المغرب.

ولا يزال كثير من الأشخاص متجمهرين في محيط موقع البئر، بينما وضعت القوى الأمنية التي عززت انتشارها في المكان حواجز للحيلولة دون عرقلتهم جهود فرق الإنقاذ.

ويكبّر هؤلاء من حين لآخر تشجيعًا للمنقذين أو اعتقادًا منهم أن الكابوس اقترب من نهايته.

وقال أحد سكان القرية “نحن متضامنون مع هذا الطفل العزيز على قلوب كل المغاربة والعالم، رجاؤنا في الله أن يخرج من هذه البئر”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالات