لديه فضول ورغبة في اللعب والمزاح.. ببغاء يسرق كاميرا ويصور رحلة طيرانه (فيديو)

سرق ببغاء من فصيلة جبال الألب الأصلية كاميرا (جو برو) من عائلة فيرهول بحديقة فيوردلاند الوطنية في نيوزيلندا.

وتشتهر هذه الفصيلة من الببغاوات بطبيعتها الفضولية والمؤذية، واعتادت سرقة كثير من أغراض السائحين والزوار، بينها حافظات نقود ومجوهرات ووجبات غداء مغلفة.

وصوّر الببغاء رحلته قبل الإمساك به واستعادة الكاميرا منه.

وصرحت عائلة فيرهول لوسائل إعلام عالمية بأنهم كانوا يتنزهون في منطقة فيوردلاند النائية عندما انضم إليهم بعض أنواع الببغاوات الكبيرة المعروفة بذكائها وفضولها.

وقالت الأم أليكس فيرهول “عندما وضعت الكاميرا لالتقاط فيديو للطيور هبط ببغاء ذو مخالب لزجة وأمسك بالكاميرا وبدأ يلتقط منظرًا خلفيًّا رائعًا للمنطقة”.

