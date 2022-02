أكبر أندية كرة القدم الأوربية تتضامن مع الطفل ريان وتتمنى عودته إلى أهله سالما

أعرب عدد من أندية كرة القدم الأوربية، السبت، عن التضامن مع الطفل ريان العالق في بئر جافة بضواحي إقليم شفشاون شمالي المغرب منذ 5 أيام.

وغردت صفحات الأندية الأوربية باللغة العربية تضامنا مع حادثة الطفل.

وقال نادي (برشلونة) الإسباني علي تويتر “قلوبنا معك يا ريان. الجميع في برشلونة يتمنى عودتك لأهلك بخير وإلى بيتك سليمًا معافى”.

وشاركت أندية إنجلترا العريقة في التضامن مع ريان متمنية عودته إلى ذويه سالمًا.

وكتب نادي (مانشستر يونايتد) علي تويتر “الجميع في يونايتد يتمنى عودة الطفل ريان بخير إلى بيته وأهله”.

وعلق نادي (ليفربول) “قلوب الجميع في النادي مع الطفل المغربي ريان” مضيفا “نتمنى أن يعود إلى أهله سالمًا وبصحة جيدة”.

وعبّر نادي إشبيلية عن تعاطفه مع الطفل المغربي بالدعاء له قائلا “اللهم أخرج الطفل ريان سالمًا معافى”.

ولاقت مأساة ريان تفاعلًا عربيًّا وعالميًّا على مختلف المستويات وفي جميع المجالات بعد أن انتشرت بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

The Mother and father of baby Rayan near the tunnel.. 🥺#Rayan #SaveRayan#انقذوا_ريان pic.twitter.com/gAYnGabwu7

— Faten✨ (@faten_Ebr) February 5, 2022