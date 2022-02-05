أكبر أندية كرة القدم الأوربية تتضامن مع الطفل ريان وتتمنى عودته إلى أهله سالما

أعرب عدد من أندية كرة القدم الأوربية، السبت، عن التضامن مع الطفل ريان العالق في بئر جافة بضواحي إقليم شفشاون شمالي المغرب منذ 5 أيام.

وغردت صفحات الأندية الأوربية باللغة العربية تضامنا مع حادثة الطفل.

وقال نادي (برشلونة) الإسباني علي تويتر “قلوبنا معك يا ريان. الجميع في برشلونة يتمنى عودتك لأهلك بخير وإلى بيتك سليمًا معافى”.

🙏 قلوبنا معك يا #ريان. الجميع في #برشلونة يتمنى عودتك لأهلك بخير وإلى بيتك سليماً معافى. — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) February 5, 2022

وشاركت أندية إنجلترا العريقة في التضامن مع ريان متمنية عودته إلى ذويه سالمًا.

وكتب نادي (مانشستر يونايتد) علي تويتر “الجميع في يونايتد يتمنى عودة الطفل ريان بخير إلى بيته وأهله”.

الجميع في #يونايتد يتمنى عودة الطفل #ريان بخير إلى بيته وأهله 🙏♥️ — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) February 5, 2022

وعلق نادي (ليفربول) “قلوب الجميع في النادي مع الطفل المغربي ريان” مضيفا “نتمنى أن يعود إلى أهله سالمًا وبصحة جيدة”.

قلوب الجميع في نادي ليفربول مع الطفل المغربي #ريان ونتمنى أن يعود إلى أهله سالمًا وبصحة جيدة ❤️ — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) February 5, 2022

وعبّر نادي إشبيلية عن تعاطفه مع الطفل المغربي بالدعاء له قائلا “اللهم أخرج الطفل ريان سالمًا معافى”.

ولاقت مأساة ريان تفاعلًا عربيًّا وعالميًّا على مختلف المستويات وفي جميع المجالات بعد أن انتشرت بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولا تزال عملية الإنقاذ مستمرة دون انقطاع حيث قامت فرق الإنقاذ، فجر السبت، بنقل صهريج حديدي كبير إلى مكان الحفر المباشر.

النهايات السعيدة وقت المحن نادرة ، لكن اسأل الله أن يربط على قلوب أهل ريان. — علياص (@AliAAAMS) February 5, 2022

وبدأ رجال الإنقاذ في المغرب، اليوم السبت، ما وصفوه بمرحلة حساسة في محاولة مستمرة منذ خمسة أيام لإنقاذ الطفل ريان بعد أن سقط في بئر بشمالي البلاد، وذلك بعد إزالة جزء كبير من منحدر تل للاقتراب منه.

وبحلول مساء السبت، صارت فرق الإنقاذ -باستخدام حفارات آلية- على بعد أقل من متر واحد من الطفل (5 أعوام) بعد أن سقط في بئر بعمق 32 مترًا بالتلال القريبة من مدينة شفشاون، ويحاول المنقذون الوصول إليه عبر حفر نفق.

وقال عبد الهادي التمراني رئيس فريق الإنقاذ للصحفيين في الموقع مساء السبت بلهجة محلية “رجال الإنقاذ داخل النفق، هذه المرحلة الدقيقة الأهم في العملية”.

وأضاف أن أي تحرك خاطئ أثناء محاولة رجال الإنقاذ شق طريقهم عبر الصخور للوصول إلى الطفل، ربما تؤدي إلى حدوث انهيار أرضي، مضيفًا أنهم لذلك يتحركون بحذر شديد.

وسقط ريان في البئر المهجورة يوم الثلاثاء، وأظهرته صور نشرتها وسائل الإعلام المغربية محشورًا في قاع البئر التي يضيق قطر فتحتها إلى 45 سنتيمترًا مع الاتجاه إلى القاع، مما يحول دون نزول المنقذين لانتشاله.

وأوضح التمراني أن من الصعب تحديد الحالة الصحية للطفل لأن الكاميرا التي تم إسقاطها في البئر تظهره مستلقيًا على جنبه، لكنه قال إنه يأمل في أن يتم إنقاذه حيا.

واستحوذت جهود إنقاذ ريان على اهتمام الناس في أنحاء المغرب، وتجمعت الحشود حول البئر في قرية إغران لمراقبة جهود الإنقاذ، كما يتابعها كثيرون على قنوات فضائية بالمنازل والمقاهي في جميع أنحاء البلاد.

#ريان_طفل_العرب

تقطّعت قلوبنا مع لحظات الانتظار الصّعبة. ياربّ فرجًا من عندك،وبشرى تنعش الرّوح. — نورة العتيبي (@No_s02) February 5, 2022