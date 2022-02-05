انتشار واسع لوسم “أوقِفوا خطف أطفالنا”.. السويد تنتهج سياسة فصل أبناء اللاجئين عن أسرهم

انتشر وسم #أوقفوا_خطف_أطفالنا بصورة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية تنديدًا بظاهرة فصل الأطفال عن أسرهم، التي تمارسها السلطات السويدية بحق اللاجئين السوريين منذ اندلاع الحرب في بلادهم وهجرتهم إلى أوربا بحثًا عن حياة آمنة.

وأثيرت حالة من الجدل خلال الأسابيع الماضية بعد نشر اليوتيوبر السوري جورج توما لقاءً مع الزوجين السوريين دياب طلال وأمل شيخو، اللذين احتجزت السلطات السويدية أطفالهما الخمسة منذ قدومهم إلى السويد عام 2011 حتى الآن، من بينهم طفلة انتزعتها السلطات بعد مولدها بدقائق.

ويمنح القانون السلطة لهيئة الخدمات الاجتماعية السويدية المعروفة باسم “سوشيال-Social” لانتزاع الأطفال من آبائهم، في حال أثبتت التحقيقات أنهم غير مؤهلين لاحتواء الأطفال وتربيتهم، مع إيداع في مؤسسة للرعاية الاجتماعية لحين نقلهم إلى كنف أسرة جديدة.

ووفق تحقيق للصحفي السوري عبد اللطيف حاج محمد -نُشر عبر منصة درج عام 2019- فإنه لا يتم إخبار الأسرة الأصلية عن مكان أطفالها أو أي طريقة للتواصل معهم، أما الأسرة الجديدة فتحصل على امتيازات بموجب القانون السويدي، أهمها الإعفاء من الضرائب، بجانب راتب شهري يتراوح بين 20 و40 ألف كرون (4600 دولار).

ويُبرز تحقيق الصحفي السوري أرقامًا مفجعة عن عدد الأطفال المفصولين عن أهلهم، من السوريين وجنسيات أخرى بينها السويدية. ففي 2010 سُحب 17200 طفل، وفي عام 2014 سُحب 32 ألف طفل.

وعبر وسم #أوقفوا_خطف_أطفالنا انطلقت حملة واسعة على المنصات العربية للمطالبة بإعادة الأطفال السوريين إلى أسرهم.

على كل مسلم أن يعلن عن رفضه لما يحدث لأطفال اللاجئين في السويد وانتزاعهم من أسرهم تحت حجج واهية

عبر عن رفضك ولو بكلمة

فهي أقل حقوق الإسلام #أوقفوا_خطف_أطفالنا pic.twitter.com/Lb42zhmE20 — د. جمعان الحربش (@AlHerbesh) February 4, 2022

وقال الناشط الفلسطيني أدهم أبو سلمية “مشاهد الأطفال التي تبكي بقهر على فراق ذويها بقوة الإجبار في السويد، تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن ما يحدث عملية اختطاف بإشراف الدولة، المطلوب ليس كلمات تعاطف، بل حراك جدي على كل المستويات لإنقاذ أطفالنا المُختطفين”.

مشاهد الأطفال التي تبكي بقهر على فراق ذويها بقوة الإجبار في #السويد، تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن ما يحدث عملية اختطاف بإشراف الدولة..

المطلوب ليس كلمات تعاطف، بل حراك جدي على كل المستويات لإنقاذ أطفالنا المُختطفين.#أوقفوا_خطف_أطفالنا @EU_Commission@Europarl_EN @UNarabic — أدهم أبو سلمية #فلسطين 🇵🇸 (@adham922) February 3, 2022

#أوقفوا_خطف_أطفالنا قلبنا يتقطع حينما نرى أطفالنا وهم شهداء في سوريا أو فلسطين لكن ما يصبرنا أن ألمهم قد انتهى وهم الآن بجوار ربهم الرحمن الرحيم لكن ما نراه من جرائم اتجاه أطفالنا بخطفهم من أحضان عائلاتهم وارسالهم لعائلات أجنبية هذا شيء أصعب وأشد من القتل — محمد سعيد نشوان #غزة (@MohamdNashwan) February 3, 2022

وعلّق البرلماني الكويتي السابق د. جمعان الحربش “على كل مسلم أن يعلن عن رفضه لما يحدث لأطفال اللاجئين في السويد وانتزاعهم من أسرهم تحت حجج واهية.. عبّر عن رفضك ولو بكلمة فهي أقل حقوق الإسلام”.

بينما غرد الإعلامي باسل النيرب “الدنيا ماشية بالمعكوس كل الكلام عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات في السويد كلام فارغ”.

الدنيا ماشية بالمعكوس كل الكلام عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات في #السويد كلام فارغ#أوقفوا_خطف_أطفالنا — باسل النيرب (@B_Nerab) February 4, 2022

وكان اليوتيوبر المصري عبد الله الشريف قد نشر حلقة عن هذه الظاهرة، أمس الجمعة، لكن منصة فيسبوك حذفتها بدعوى التحريض. واعترض الشريف على هذا القرار عبر تويتر قائلًا “أفكر جديًا في ترك تلك المنصة المجرمة التي تدافع عن الإرهابيين وتتهمنا به، الحلقة ما زالت على يوتيوب الحمد لله”.

حذف فيس بوك حلقة "جريمة شرف" لأنها تحرض على الإرهاب كالعادة، أفكر جدياً في ترك تلك المنصة المجرمة التي تدافع عن الإرهابيين وتتهمنا به، الحلقة مازالت على يوتيوب الحمدلله ولاتنسوا #أوقفوا_خطف_أطفالنا — عبدالله الشريف (@AbdullahElshrif) February 3, 2022

"الظلم إن لم يجد من يقاومه، من يعلم بحقه في الأرض ويدافع عنه بصبر ونفس طويل…يزداد ويتراكم، ويستشري إلى أن يعم على جميع من لا صوت لهم ولا قوة، وعلى من كان لديه ذلك لكنه أدار وجهه قائلًا هذه ليست قضيتي وهي باطلة، ما دامت مصالحه بخير"#أوقفوا_خطف_أطفالنا — أنس الجمل (@Anas_A_Aljamal) February 4, 2022

عشت في أوربا بضع سنين، ورأيت جريمة خطف الأولاد من الأسر المسلمة لأتفه الأسباب بسلاح المساعدات الاجتماعية "سوسيال"، لكن تحول الأمر إلى ظاهرة كما يحدث في #السويد الآن، يؤكد أن القوم لجأوا إلى تعويض قلة النسل من خلال قهر الأسر التي هاجرت من البطش والقهر. #أوقفوا_خطف_أطفالنا pic.twitter.com/AufQ9mOoJO — د. محمد الصغير (@drassagheer) February 4, 2022