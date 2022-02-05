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انتحر بعدها.. شاب مصري يقتل زوجته وأمها وشقيقته وزوجها

جريمة قتل مروعة تهز حي الزمالك الراقي بالعاصمة المصرية القاهرة (مواقع)
5/2/2022

تحولت جلسة صلح بمنزل في حي الزمالك بالعاصمة المصرية القاهرة إلى ساحة جريمة مروعة، بعد إطلاق رجل أعمال شاب الرصاص على زوجته وشقيقته وزوجها ووالدة زوجته، ثم قيامه بالانتحار.

وبدأ رجال المباحث التحقيق بعد تلقي بلاغ من الجيران، مساء الجمعة، عن سماع دوي إطلاق أعيرة نارية فتوجهوا إلى موقع الجريمة حيث قاموا على الفور بتفريغ الكاميرات الموجودة في شارع طه حسين حيث منزل الشاب وزوجته الضحية، ونقل جثث الضحايا إلى الطب الشرعي.

 

 

 

وكشفت التحقيقات الأولية -حسب وسائل إعلام مصرية- أن الزوج ويُدعى شمس الدين أقدم على قتل زوجته ووالدتها، فحاول زوج شقيقته منعه لكن أصابته رصاصة نافذة ليُعيد محاولة قتل الزوجة، مما أدى إلى إصابة شقيقته ثم قتل زوجته وأصاب والدتها وانتحر بعد ذلك.

وأوضحت التحقيقات أن الشاب كان قد تزوج منذ 20 يومًا فقط من فتاة تُدعى نور الغزالي وعاش معها في شقة مفروشة بحي الزمالك، وأنه تلقى مكالمة الساعة الثامنة مساءً يوم وقوع الحادث من شقيقته تطلب منه المساعدة بعد وقوع خلاف مع زوجها أدى إلى الطلاق في الوقت الذي وقع خلاف بينه وبين زوجته وحماتها، ليدعو الجميع لعقد جلسة صلح في منزله.

بيد أن الأمور تطورت خلال جلسة الصلح، وتعالت الأصوات ووقعت مشاجرة عنيفة انتهت بجريمة القتل المروعة.

وكانت والدة الزوجة قد أصيبت بطلق ناري ونُقلت إلى المستشفى ليتم الإعلان عن وفاتها في وقت لاحق من مساء السبت.

وأثار الحادث استياء أهالي منطقة الزمالك، وأكد أحد العاملين في ذلك الحي أن القاتل جاء مع زوجته عروسين بملابس الزفاف منذ 3 أسابيع، وقال “سمعنا وقتها إنها من المنصورة وإنه رجل أعمال”.

وتابع “لم يهتم أحد عند سماع صوت مشاجرة، لكن حالة من الفزع سادت عند سماع صوت إطلاق النار، وأبلغنا الشرطة فورًا”.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تفاصيل الحادث المؤسف، وغردت فتاة تُدعى منة “المذبحة بتاعت الزمالك دى لبنت من المنصورة لسه متجوزة من أسبوعين”.

وتعجب محمد من انتشار مثل هذه الجرائم وقال “جريمة في حي الزمالك بالقاهرة قبل قليل.. مذبحة أسرية جديدة شاب يقتل زوجته وشقيقته وطليقها ويقتل حماته ثم ينتحر بطلق ناري.. أي عنف وجنون هذا الذي أصاب المجتمع المصري؟”

 

وعبّرت نغم عن حزنها “النهاردة أنا وصحابي كنا واقفين تحت العمارة اللي حصل فيها جريمة القتل في الزمالك. مش عارفة إيه اللي ممكن يوصّل إنسان للمرحلة دي.. ربنا يرحمهم يا رب”.

وتستكمل حاليًّا النيابة العامة الاستماع لأقوال شهود العيان في محاولة للكشف عن الدافع وراء وقوع الحادث.

 

المصدر : شبكة الجزيرة الإعلامية + صحف ومواقع مصرية