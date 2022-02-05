انتحر بعدها.. شاب مصري يقتل زوجته وأمها وشقيقته وزوجها

تحولت جلسة صلح بمنزل في حي الزمالك بالعاصمة المصرية القاهرة إلى ساحة جريمة مروعة، بعد إطلاق رجل أعمال شاب الرصاص على زوجته وشقيقته وزوجها ووالدة زوجته، ثم قيامه بالانتحار.

وبدأ رجال المباحث التحقيق بعد تلقي بلاغ من الجيران، مساء الجمعة، عن سماع دوي إطلاق أعيرة نارية فتوجهوا إلى موقع الجريمة حيث قاموا على الفور بتفريغ الكاميرات الموجودة في شارع طه حسين حيث منزل الشاب وزوجته الضحية، ونقل جثث الضحايا إلى الطب الشرعي.

وكشفت التحقيقات الأولية -حسب وسائل إعلام مصرية- أن الزوج ويُدعى شمس الدين أقدم على قتل زوجته ووالدتها، فحاول زوج شقيقته منعه لكن أصابته رصاصة نافذة ليُعيد محاولة قتل الزوجة، مما أدى إلى إصابة شقيقته ثم قتل زوجته وأصاب والدتها وانتحر بعد ذلك.

جريمة الزمالك .. 5 طلقات نارية تصنع بركة دماء وتتسبب في ذعر لقاطني العقار https://t.co/yaMJtNP0dO — الأهرام AlAhram (@AlAhram) February 5, 2022

وأوضحت التحقيقات أن الشاب كان قد تزوج منذ 20 يومًا فقط من فتاة تُدعى نور الغزالي وعاش معها في شقة مفروشة بحي الزمالك، وأنه تلقى مكالمة الساعة الثامنة مساءً يوم وقوع الحادث من شقيقته تطلب منه المساعدة بعد وقوع خلاف مع زوجها أدى إلى الطلاق في الوقت الذي وقع خلاف بينه وبين زوجته وحماتها، ليدعو الجميع لعقد جلسة صلح في منزله.

جريمة في حي الزمالك في القاهرة !, رجل يقتل زوجته وأبناءه الإثنين وينتحر !!, لا حول ولا قوة إلا بالله !! — ABDALSALAM ALBARGOTHI (@abdalsalamalb13) February 4, 2022

بيد أن الأمور تطورت خلال جلسة الصلح، وتعالت الأصوات ووقعت مشاجرة عنيفة انتهت بجريمة القتل المروعة.

وكانت والدة الزوجة قد أصيبت بطلق ناري ونُقلت إلى المستشفى ليتم الإعلان عن وفاتها في وقت لاحق من مساء السبت.

المذبحة بتاعت الزمالك دى طلعت لبنت من المنصورة لسه متجوزة من اسبوعين وجوزها قتلها هى واختها وجوز اختها وضرب مامتها رصاصة جت ف كوعها وبعدين قتل نفسة!

ايه المبرر لجريمة بالبشاعة دى!!!!! — منة (@me_1170) February 5, 2022

وأثار الحادث استياء أهالي منطقة الزمالك، وأكد أحد العاملين في ذلك الحي أن القاتل جاء مع زوجته عروسين بملابس الزفاف منذ 3 أسابيع، وقال “سمعنا وقتها إنها من المنصورة وإنه رجل أعمال”.

وتابع “لم يهتم أحد عند سماع صوت مشاجرة، لكن حالة من الفزع سادت عند سماع صوت إطلاق النار، وأبلغنا الشرطة فورًا”.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تفاصيل الحادث المؤسف، وغردت فتاة تُدعى منة “المذبحة بتاعت الزمالك دى لبنت من المنصورة لسه متجوزة من أسبوعين”.

وتعجب محمد من انتشار مثل هذه الجرائم وقال “جريمة في حي الزمالك بالقاهرة قبل قليل.. مذبحة أسرية جديدة شاب يقتل زوجته وشقيقته وطليقها ويقتل حماته ثم ينتحر بطلق ناري.. أي عنف وجنون هذا الذي أصاب المجتمع المصري؟”

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جريمة في حي الزمالك بالقاهرة قبل قليل .. مذبحة أسرية جديدة شاب يقتل زوجته و أطفاله و شقيقته و طليقها و يقتل حماته ثم ينتحر بطلق ناري أي عنف وجنون هذا الذي أصاب المجتمع المصري — Mohammed R.AbuHalima (@M_AbuHalima) February 5, 2022

وعبّرت نغم عن حزنها “النهاردة أنا وصحابي كنا واقفين تحت العمارة اللي حصل فيها جريمة القتل في الزمالك. مش عارفة إيه اللي ممكن يوصّل إنسان للمرحلة دي.. ربنا يرحمهم يا رب”.

النهاردة أنا وصحابي كنا واقفين تحت العمارة اللي حصل فيها جريمة القت/ل في الزمالك… في نفس الوقت تقريباً، مش عارفة ايه اللي ممكن يوصل إنسان للمرحلة دي… ربنا يرحمهم يارب. — نغم🇪🇬 (@naghamyoussef22) February 4, 2022

وتستكمل حاليًّا النيابة العامة الاستماع لأقوال شهود العيان في محاولة للكشف عن الدافع وراء وقوع الحادث.