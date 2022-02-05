خاطفوه نشروا فيديو تعذيبه.. تضامن عربي واسع وحملة تبرعات لإنقاذ الطفل السوري فواز القطيفان

دشّن ناشطون سوريون حملةً للمطالبة بوجوب الإسراع والتحرّك بشكلٍ فوريّ، لإنقاذ طفل من بلدة إبطع بريف درعا (جنوبي سوريا) من أيدي عصابة قامت بخطفه.

وتحت وسم #أنقذوا_الطفل_فواز_القطيفان رفع مدوّنون سوريون وعرب، في الساعات الماضية، نداءً عاجلاً وملحًّا للمطالبة بالإفراج عن الطفل.

وعبّر ناشطون عن تضامنهم مع الطفل وعائلته مؤكدين ضرورة المساعدة في إنقاذه ومحاسبة الخاطفين، وفق سلسلة تدوينات على المنصات الرقميّة.

ودوّن عبد الحكيم قطيفان -الممثل السوري المعارض لنظام الأسد- عبر فيسبوك “أتمنى على جميع الأصدقاء والمتابعين نشر هذا النداء الإنساني/الهاشتاغ/ للمساعده في حملة للإفراج عن محمد قطيفان، إثر قيام عصابة منحطة وقذرة ومعدومة الضمير خطفته منذ 4 أشهر شريطا مصوّرا يظهره وهو عارٍ ويقومون بجلده في هذا الطقس البارد للضغط على أهله لدفع مبلغ 140 ألف دولار”.

وكتبت الناشطة دارين العبد الله: “عصابة #جلادي_الأسد التي دمرت البلد ونهبت خيراتها مستمرة في سحب أموال الناس بأبشع الطرق في كل مرة يظهر أمامي فيديو الطفل فواز يتوقف عقلي من قسوة المشهد إذا كنا نحن هكذا، فكيف حال أسرته؟ هو ينادي باسمك يا الله! مشان الله لا تضربوني! كن عونا له يا الله”.

#انقذوا_الطفل_محمد_فواز_قطيفان

عصابة #جلادي_الاسد التي دمرت البلد ونهبت خيراتها مستمرة في سحب أموال الناس بأبشع الطرق في كل مرة يظهر أمامي فيديو الطفل #فواز يتوقف عقلي من قساوة المشهد إذ كنا نحن هكذا، فكيف حال أسرته، هو ينادي باسمك يا الله"مشان الله لا تضربوني" كن عونا له يا الله pic.twitter.com/c5ehpYBkSZ — دارين العبدالله (@Darin_ALabdalla) February 5, 2022

ونشر “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، أمس الجمعة، مقطع فيديو يظهر فيه الطفل (6 أعوام) وهو يتعرض للضرب المبرح، وهو مستلقٍ على سرير ويتنهد باكيًا “مشان الله لا تضربوني”.

وعبر صفحة “عشيرة القطيفان” على فيسبوك أكّدت (أي العشيرة) أن الخاطفين أرسلوا هذا الفيديو للضغط على أهل الطفل المخطوف، وذلك بعد تأخرهم في جمع المبلغ المطلوب وهو 500 مليون ليرة سورية، أي ما يقارب 140 ألف دولار أمريكي.

وتزامنًا مع ذلك، أطلق عصام حبال -مدير “جمعية ساعد التنموية”- في سوريا حملة لجمع مبالغ مالية بهدف تسليمها لكل من يسهم في القبض على الخاطفين والإدلاء بأية معلومات عنهم للسلطات.

ووصل المبلغ بعد إطلاق حبال الحملة إلى 64 مليون ليرة سورية، سيتم توزيعه على أي شخص يفيد بمكان وجود خاطفي الطفل فواز، بحسب ما أعلن مدير “جمعية ساعد التنموية” على فيسبوك.

عندما يكون الحكم لعصابة مجرمة تطلق ايدي المجرمين تكون النتيجة فقدان الانسانية و الرحمة 💔

طفل بعمر الورد يُخطف و يُعذّب بطريقة وحشية من قبل ميلشيات خاطفة، أين المجتمع الدولي من كل هذه الأحداث؟ #انقذو_فواز_قطيفان #فواز_القطيفان — Asmaa_b🦉 (@Asmaab_93) February 5, 2022

وفي تصريح صحفي لوسيلة إعلاميّة سوريّة، قال مصعب القطيفان (عم الطفل) إن الخاطفين منحوهم مهلة حتى، الأربعاء المقبل، لتأمين المبلغ المطلوب، وهددوهم ببتر أصابع الطفل في حال عدم إرسال المال المطلوب.

وبحسب عمّ الطفل، ففي 2 نوفمبر/تشرين الثاني الفائت، وأثناء ذهاب فواز وشقيقته (9 سنوات) إلى المدرسة صباحًا، اختطفه 4 ملثمون على دراجتيْن ناريتيْن، على إحداهما امرأة ملثّمة، حاولت شقيقته اللحاق بهم لبضع دقائق ومن ثم اختفوا أمام أعينها مع فواز.

وتشهد منطقة ريف درعا تدهورًا أمنيًا وعمليات سرقة وخطف متكررة في الآونة الأخيرة.

مقطع مرعب لخاطفين يصورون فيديو وهم يعذبون طفلاً صغيراً ثم يرسلون المقطع إلى أهله لابتزازهم، مهددينهم بقطع أصابعه.. في سوريا الأسد يوجد عشرات فروع الأمن والمخابرات لكن مهمتها حماية السيد الرئيس من لعن روح والديه أما مثل هذه الأمور فهي ليست من اختصاصهم#أنقذوا_الطفل_فواز_القطيفان — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) February 4, 2022

#أنقذوا_الطفل_فواز_القطيفان

فواز القطيفان طفل سوري من بلدة #ابطع في #درعا المحتلة، مخطوف لدى جهة مسلحة مجهولة والخاطفين يطالبون الأهل بفدية مقدارها ٥٠٠ مليون ليرة سورية

الخاطفون أرسلوا لأهل الطفل مقطع فيديو يظهر تعذيبهم للطفل وضربهم له بوحشية وهو يستغيث بعبارة مشان الله لاتضربوني pic.twitter.com/6KBop5jsCt — أبو محمد السوري (@abmualsu) February 4, 2022