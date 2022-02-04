قتله لأن نتيجة العلاج لم تعجبه.. طعنات تودي بحياة طبيب أسنان تهز لبنان (فيديو)

يعيش المجتمع اللبناني فاجعة مقتل طبيب الأسنان الشاب إيلي جاسر داخل عيادته في منطقة البقاع (وسط) متأثرًا بنحو ٧ طعنات مصدرها أحد أبناء بلدته الذي تعامل بوحشية مفرطة للتعبير عن عدم قبوله نتيجة العلاج الذي حصلت عليه خطيبته.

وأقر القاتل في التحقيقات الأولية أن سبب قتله الضحية “كان اعتراضه على نتيجة علاج خطيبته”.

قتله لأن نتيجة العلاج لم ترضه.. طعنات قاتلة تودي بحياة طبيب أسنان تهز المجتمع اللبناني#لبنان pic.twitter.com/vlRMRZ5aUZ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 3, 2022

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الطبيب الراحل تلقى 7 طعنات 5 منها كانت سطحية إلى حد ما بينما أن الطعنتين الأخريين كانتا قويتين وتسببتا بالنزيف الحاد الذي أدى إلى الوفاة.

لروحك السلام #ايلي_جاسر و العزاء لاهلك و زوجتك و طفلك. لم يعد على هذه الارض ما يستحق الحياة pic.twitter.com/V7QwScf51k — Dr Ihab IBRAHIM (@drihab_ibrahim) February 1, 2022

وتلقى الطبيب الطعنتين القاسيتين في الجهة اليمنى للقفص الصدري حيث مزقتا الشرايين والرئة وتسببتا بنزيف حاد أدى إلى مصرعه في طريقه إلى المستشفى، وفق تقارير صحفية.

دفع حياته ثمن بقائه في لبنان الذي يشهد هجرة أطباء. #ايلي_جاسر — Vera Yammine (@VeraYammine) February 1, 2022

واستقبل المجتمع اللبناني وخاصة أبناء بلدة ( إبلح الفرزل) الجريمة بصدمة كبيرة لا سيما وأن القاتل “يعمل في السلك العسكري ويعرف تمامًا أن أي ضربة أو طعنة يمكن أن تكون خطيرة وقاتلة”.

بالفيديو والصور: زغاريد و قرع اجراس.. ابلح ودعت الطبيب ايلي جاسرhttps://t.co/h6qcIz8RNu#عاجل pic.twitter.com/px1YBmQDLW — Cedar News – أخبار بلاد الأرز (@cedar_news) February 2, 2022

وشيع أهالي البلدة جاسر في جنازة مهيبة وحمل على الأكتاف على وقع إطلاق المفرقعات النارية والزغاريد ونثر الورد وعزف الموسيقى.

قتل الدكتور الأسنان ايلي جاسر طعناً بالسكين على يد المواطن اسعد فهد في البلدة ابلح البقاع ٠ pic.twitter.com/fmD0eluLTH — Roby jan تيار المستقبل الشيخ سعد الحريري البقاع ال (@2YZWGs87xYHshjG) February 1, 2022

وانتفض ناشطون لبنانيون على مواقع التواصل الاجتماعي معبرين عن صدمتهم لما آلت إليه الأوضاع والسلوكيات في لبنان.

عصّب .. طعن دكتور للموت وييتم ابن ٤ شهور

بدنا عقوبة الإعدام تتفعل لنحمي الكادر الطبي

مش رح تكون آخر حادثة ب #مزرعة_الطوايف

خسارة الشباب تروح بالرخيص ..#ايلي_جاسر pic.twitter.com/L9wuRvHbWo — ملاڪ ⛈ Malak (@malaksh88) February 1, 2022

ويرى بعضهم أن الطبيب فقد حياته “ضريبة” بقائه في بلد مثل لبنان الذي يشهد هجرة واسعة للأطباء بحثًا عن مستقبل وحياة أفضل.

لحظة خروج قاتل الطبيب #إيلي_جاسر من العيادة… pic.twitter.com/VCGWZDhCLT — Zahle dar salem (@zahledarsalem) February 1, 2022