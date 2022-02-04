لحظة بلحظة.. آخر تطورات عملية إنقاذ الطفل المغربي ريان (فيديو)

تواصل فرق الإنقاذ المغربية، اليوم الجمعة، جهودها لإتمام عملية معقدة على أمل إنقاذ الطفل ريان العالق لليوم الرابع وسط بئر شمال المملكة في سباق مع الزمن، وهي العملية التي بلغت مرحلة “حساسة” نظرا لمخاطر انجراف التربة، وفق مصدر محلي.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الفرنسية إن أشغال حفر نفق مواز للبئر “بلغت المرحلة الأخيرة”، ويسعى المنقذون للنفاذ من هذا النفق لإنقاذ الطفل ريان العالق في بئر جافة عمقها 32 متراً.

وبالتوازي، تستمر عملية لتثبيت التربة في محيط النفق من أجل حفر منفذ أفقي لنحو 3 أمتار يربط النفق والبئر، على أمل الوصول من خلاله إلى الطفل، “وتفادي تعريض فرق الإنقاذ للخطر”، وفق المصدر نفسه.

وفيما يلي أبرز تطورات العملية:

وسائل إعلام مغربية: شق صخري جزئي يجبر فرق الإنقاذ على وقف عملية الحفر اليدوي لإخراج الطفل ريان.

التلفزيون المغربي: عملية إنقاذ ريان معقدة وتتم وسط ترقب وحذر كبيرين.

التلفزيون المغربي: استخدام أسطوانات خرسانية لصنع فجوة بطول 4 أمتار لتسهيل وصول فرق الإنقاذ للطفل ريان لإخراجه.

المتحدث باسم الحكومة المغربية: الحكومة سخرت كل الإمكانات لإنقاذ الطفل ريان.

التلفزيون المغربي: فرق الإنقاذ أنهت حفر خندق بعمق 31 مترا وتحفر أفقيا لمسافة 8 أمتار لإخراج الطفل ريان من بئر سقط فيه عصر الثلاثاء.

وصول المزيد من الأنابيب للمساعدة في عملية الحفر الأفقي لإنقاذ الطفل ريان الذي سقط في بئر على عمق 32 مترا عصر الثلاثاء.

وسائل إعلام مغربية: وصول معدات تابعة لفرق الحماية المدنية استعدادا لإخراج الطفل ريان.

التلفزيون المغربي: الحفر الأفقي يمتد لمسافة 8 أمتار باستخدام أنابيب لإخراج الطفل ريان.

وسائل إعلام مغربية: 3 أفراد إنقاذ بدأوا الدخول عبر أنابيب لإكمال الحفر الأفقي يدويا من أجل إخراج الطفل ريان من البئر الذي سقط فيها عصر الثلاثاء.

التلفزيون المغربي: فرق الإنقاذ بدأت الحفر أفقيا لمسافة 8 أمتار بعد أن أنهت حفر خندق عمقه 31 مترا مواز للبئر التي سقط فيها الطفل ريان.

التلفزيون المغربي: وصول أعمال الحفر إلى عمق 31 مترا في إطار الجهود لإنقاذ الطفل ريان.

وسائل إعلام مغربية: أعمال حفر الخندق الموازي لبئر سقط فيه الطفل ريان وصلت 27 مترا وفرق الإنقاذ بحاجة للحفر نحو 30 مترا لإخراجه.

وسائل إعلام مغربية: المنقذون تمكنوا من إيصال الأكسجين والماء للطفل صباح الجمعة.

اللجنة المشرفة على عملية الإنقاذ تعلن أن ريان لا يزال على قيد الحياة، فضلا عن توقف عمليات الحفر مؤقتا جراء وجود انهيارات صخرية.

عبد الهادي التمراني المسؤول عن “لجنة اليقظة والتتبع” المكلفة بعملية إنقاذ ريان: وصلنا إلى “أعقد مرحلة” في الحفر لإنقاذ الطفل.

فشل محاولة عدد من مكتشفي الكهوف في الوصول إلى الطفل العالق نظرًا لضيق قطر البئر وصعوبة التربة.

الجرافات تزيل الأتربة جراء انهيار جزء من الجرف وتستأنف عملية الحفر.

الناطق باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس: نقترب من إنقاذ الطفل ريان إن شاء الله.

الناطق باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس: كل الإمكانيات الطبية جاهزة في عين المكان لمواكبة ريان حتى ينقل إلى المستشفى.

#مباشر| تواصل الجهود لإنقاذ #الطفل_ريان البالغ من العمر 5 أعوام بعد سقوطه عصر الثلاثاء في عمقها نحو 30 مترا بإقليم #شفشاون شمالي #المغرب#أنقذوا_الطفل_ريان

https://t.co/xheEbSNkAT — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 4, 2022