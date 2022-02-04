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السلطات الأمريكية تقبض على دجاجة في البنتاغون.. هل كانت تتجسّس؟

أسوشييتد برس: من غير الواضح من أين أتت الدجاجة ولا كيف وصلت إلى مبنى البنتاغون الشديد الحراسة (AP)
4/2/2022

كشفت منظمة معنية بحقوق الحيوانات في الولايات المتحدة عن إلقاء القبض على دجاجة كانت تتجوّل بالقرب من مبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون).

وقالت رابطة العناية بالحيوان في مدينة أرلينغتون بولاية فيرجينيا، إنه عُثِر على الدجاجة في ساعات مبكرة من صباح يوم الاثنين الماضي بالقرب من البنتاغون.

وأضافت الرابطة بلهجة فيها سخرية أنه “من الواضح أن الإجابة عن سؤال لماذا عبرت الدجاجة الطريق؟ هي: الوصول إلى البنتاغون”.

وأشارت إلى أن أحد موظفي الرابطة تسلّم الدجاجة من السلطات الأمريكية. وانتشرت صورة للدجاجة وهي داخل قفص.

وقالت متحدثة باسم المنظمة إنها لا تستطيع أن تكشف المكان الدقيق الذي عُثِر فيه على الدجاجة، واكتفت بالقول إنه عند نقطة تفتيش.

وقالت وكالة أسوشييتد برس الأمريكية إنه من غير الواضح من أين أتت الدجاجة ولا كيف وصلت إلى مبنى البنتاغون الشديد الحراسة.

وقالت الوكالة إن الدجاجة من فصيلة (الرود آيلاند الأحمر). وقالت الناطقة باسم المنظمة إن الدجاجة “جميلة لكنها عصبية”، ومع ذلك فإنها سمحت لبعض الأشخاص بأن يداعبوها.

وأطلق على الدجاجة اسم “هيني بيني”، تيمّنًا بحكاية شعبية أوربية لها قصة عن دجاج يعتقد أن العالم يقترب من نهايته.

واعتبر البعض أن الدجاجة “جاسوسة” اقتربت من مقر وزارة الدفاع لجمع المعلومات.

المصدر : الجزيرة مباشر