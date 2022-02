السلطات الأمريكية تقبض على دجاجة في البنتاغون.. هل كانت تتجسّس؟

كشفت منظمة معنية بحقوق الحيوانات في الولايات المتحدة عن إلقاء القبض على دجاجة كانت تتجوّل بالقرب من مبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون).

وقالت رابطة العناية بالحيوان في مدينة أرلينغتون بولاية فيرجينيا، إنه عُثِر على الدجاجة في ساعات مبكرة من صباح يوم الاثنين الماضي بالقرب من البنتاغون.

وأضافت الرابطة بلهجة فيها سخرية أنه “من الواضح أن الإجابة عن سؤال لماذا عبرت الدجاجة الطريق؟ هي: الوصول إلى البنتاغون”.

وأشارت إلى أن أحد موظفي الرابطة تسلّم الدجاجة من السلطات الأمريكية. وانتشرت صورة للدجاجة وهي داخل قفص.

وقالت متحدثة باسم المنظمة إنها لا تستطيع أن تكشف المكان الدقيق الذي عُثِر فيه على الدجاجة، واكتفت بالقول إنه عند نقطة تفتيش.

Apparently, the answer to "why did the chicken cross the road" is to get to the Pentagon?! This chicken was caught sneaking around the security area at the Pentagon (we're not kidding) and our officers picked her up. Now we need a name for her – suggestions welcomed! pic.twitter.com/6RmMSjNKnU

— AWLArlington, VA (@AWLAArlington) January 31, 2022