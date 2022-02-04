آلاف من الأسماك النافقة تطفو على خليج غاسكونيا قبالة فرنسا (فيديو)

طفت آلاف من الأسماك النافقة على سطح الماء في خليج غاسكونيا قبالة سواحل الجنوب الغربي لفرنسا.

وقالت منظمة (سي شيفيرد) البيئية، إن سفينة صيد ألقت بها في البحر بعد صيدها خطأً.

ونشرت المنظمة غير الحكومية، أمس الخميس، على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو توثّق اكتشافه هذه الأسماك الأيام الماضية.

وأظهرت الصور آلافًا من الأسماك النافقة تغطي مساحة تقارب 3 كيلومترات مربعة، قبالة خليج غاسكونيا/بسكاي.

Voilà ce qui se passe en ce moment dans le golfe de Gascogne au large de La Rochelle. Quatre navires-usines opèrent dans la zone, dont le Margiris, le deuxième plus grand chalutier du monde (banni en Australie). pic.twitter.com/nA64Fm7VlC — Sea Shepherd France (@SeaShepherdFran) February 3, 2022

وبحسب تصريح رئيسة مكتب (سي شيفيرد) في فرنسا لمياء السملالي، لقناة (فرانس 3)، فإن “إطلاق هذه الأسماك هو نتيجة صيد عرضي”.

وأوضحت أن الصيادين أعادوا هذه الأسماك الميتة إلى الماء “حتى لا تفسد حظائرهم”.

وأبلغت المنظمة عن وجود 4 سفن في الموقع، على بعد 300 كيلومتر من الساحل، متهمة إحداها بالمسؤولية.

وقالت السملالي “كلهم أنكروا، لكننا على يقين من أنها واحدة من الأربع”، مضيفة أن (مارغيريس) -وهي ثانية أكبر سفن الصيد في العالم (142 مترًا) من بين تلك السفن، وأنها “قادرة على التعامل مع أكثر من 250 طنًّا من الأسماك يوميًّا”.

وأعلنت مديرية الحدود البحرية، أن وزارة البحار ستحقّق في القضية.