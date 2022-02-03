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طالبان تمنع أعضاءها من حمل السلاح أو ارتداء الزي العسكري في المتنزهات العامة.. إليك التفاصيل

عناصر طالبان
عناصر من طالبان تزور متنزه شهير بالعاصمة كابل فور سيطرة الحركة على البلاد في أغسطس الماضي (روتيرز)
2/2/2022

أعلنت حكومة طالبان لتصريف الأعمال في أفغانستان، الأربعاء، منع دخول أفراد الحركة إلى الحدائق العامة والمتنزهات “وهم يحملون الأسلحة أو يرتدون ملابس عسكرية”.

وقال ذبيح الله مجاهد نائب وزير الإعلام بالإنابة في الحكومة إن أعضاء طالبان “ملزمون” بقواعد المتنزهات الترفيهية وأنظمتها كلها، و”يمنع حمل الأسلحة” في هذه المرافق العامة.

وأضاف في تصريحات صحفية أنه يحظر على أفراد طالبان “دخول مدن الملاهي بالأسلحة والزي العسكري والمركبات”.

وتدفق مسلحو طالبان على المتنزهات بالمدن والبلدات الأفغانية بعد سيطرة الحركة على السلطة في أغسطس/آب الماضي، والتقطت لهم صور عفوية أثناء زيارتهم مدينة ملاهي شهيرة في العاصمة كابل وهم يحملون السلاح على أكتافهم.

وكان أحد أكبر المتنزهات الترفيهية في كابل والمطل على خزان قرغة المائي في الضواحي الغربية للمدينة من أهم عوامل الجذب لمقاتلي طالبان.

واصطف بعض مقاتلي الحركة في سبتمبر/أيلول الماضي، للمشاركة في ألعاب المتنزه ومنها لعبة سفينة القراصنة بينما ينظر إليهم الزوار العاديون بقلق.

يشار إلى أن غالبية من تدفقوا على المتنزهات العامة والحدائق من حركة طالبان كانوا ممن لم يسبق لهم زيارة كابل قبل سيطرة طالبان على العاصمة، فيما كان بعضهم يتوق لزيارة هذا المتنزه قبل العودة إلى المهام في أنحاء البلاد.

ومنتصف أغسطس، سيطرت طالبان على أفغانستان بالكامل تزامنًا مع مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أمريكي من البلاد اكتملت نهاية الشهر ذاته.

ولا تزال دول العالم مترددة في الاعتراف بحكم طالبان، وتربط ذلك بسياسات الحركة لا سيما فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان وأوضاع النساء وإنهاء أشكال “الإرهاب” كافة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات