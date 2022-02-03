راكب مُنتشٍ بالقنّب يطعن سائق حافلة في فرنسا

طعن راكب مُنتشٍ بمخدّر القنّب سائق حافلة، أمس الأربعاء، في بلدة أفيون بإقليم (بادو كاليه) في شمال فرنسا.

وذكرت تقارير إخبارية أن الراكب كان يدخن سيجارة من نبات القنّب المخدّر على متن الحافلة ويُشغل موسيقى صاخبة.

وأضافت التقارير أن السائق طلب من الراكب إيقاف صخب الموسيقى، مما دفع الراكب إلى الانفعال وطعن السائق 3 مرات بسكين خلال قيادته للحافلة.

Peu avant 17h, ce mercredi 2/02, les secours ont été mobilisés à #Avion, rue de la Bastille, suite à l’agression par arme blanche d’un chauffeur de bus #Tadao qui circulait sur la ligne B3 en direction d’Avion-Lebas.

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وقالت إذاعة (فرانس بلو) إن الراكب طعن السائق وهرب، ولم تتمكن الشرطة من إلقاء القبض عليه إلى الآن، وإن السائق نُقل إلى المستشفى وهو في حالة خطيرة.

واحتجت الشركة المشغلة للحافلات على الحادث بتعليق حركة نقل الحافلات مع الإبقاء على الخطوط المدرسية فقط.

⚠️#info #tadao 🚌

Suite à un événement grave survenu ce jour, la circulation des lignes a été interrompue.

Pour le 3 fév. nous vous invitons à consulter le point de circulation sur https://t.co/oAM0uxdnKD#Merci pour votre soutien au conducteur et de votre compréhension — tadao_officiel (@tadao_officiel) February 2, 2022

وقال فرانسوا دوي، ممثل الاتحاد الوطني للنقابات العمالية المستقلة (أونسا) للإذاعة الفرنسية “لقد تعرضنا لهجمات جسدية ولفظية، تزايدت في الفترة الأخيرة”.

وتطالب النقابة بالمزيد من الموارد البشرية والمراقبين وزيادة عناصر شرطة النقل.

وفتح المدعي العام تحقيقًا في الحادثة، وقد عّبر جان مارك تيلير عمدة البلدة الذي حضر إلى عين المكان عن “دعمه لسائقي الشبكة في مواجهة هذا العمل غير المحتمل وغير المسموح به “.