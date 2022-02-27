“نحن في حالة حرب مع ديكتاتور مجنون”.. أوكرانية توثق يوميات الحرب وأحوالها مع طفلتها (فيديو)

قررت المواطنة الأوكرانية أولكسندرا زوبال توثيق أوقاتها التي تمضيها في الحرب مع طفلتها من داخل أحد الملاجئ عبر حسابها على تويتر.

وحظيت يوميات زوبال بتعاطف واسع من الناشطين الذين عبّروا عن تضامنهم معها، وتمنوا لها البقاء بصحة جيدة مع أحبائها.

Kids are sleeping after we woke them up early today because of the siren (air alarm). P.S. All safe here. pic.twitter.com/LKw5y2WMdH — Oleksandra Zubal (@OleksandraZubal) February 26, 2022

ونشرت زوبال صورة وهي تستلقي إلى جانب طفلتها، مرفقة بتعليق جاء فيه “أنا وابنتي نقاوم الليلة في أوكرانيا. نحن في حالة حرب مع ديكتاتور مجنون ونحتاج إلى دعم العالم الآن”.

وفي مقطع مصور، قالت طفلة زوبال والقلق ظاهر على وجهها “أنا خائفة”.

ورفعت زوبال إشارة النصر في إحدى الصور التي وثقتها، إثر استطاعة طفلتها النوم بعد أن استفاقت على أجراس الإنذار.

Dear diary, it’s day 2 of war in Ukraine pic.twitter.com/CUa8XYtmq5 — Oleksandra Zubal (@OleksandraZubal) February 25, 2022

وأوضحت زوبال “أود أن يعرفوا أن أوكرانيا دولة ذات سيادة، نحن دولة مستقلة. لدينا تاريخنا الخاص وثقافتنا الخاصة، ولغتنا ليست الروسية إنما الأوكرانية، نحن نتحدث الأوكرانية”.

وقالت بحسب ما نقل عنها موقع (PEOPLE) “ما الذي يفعله الروس الآن، إنهم يدّعون أنهم يساعدون شعبنا، لكنهم لا يفعلون ذلك. يبدو أنهم لا يهاجمون الجيش فقط، إنما المدنيون بمن فيهم الأطفال”.

At a bomb shelter right now due to siren (air threat alarm) pic.twitter.com/Xvd7TSipTB — Oleksandra Zubal (@OleksandraZubal) February 26, 2022

يشار إلى أن زوبال محترفة في مجال تكنولوجيا المعلومات ومؤسسة مشاركة لـ (MyDone)، وهي منصة للمساعدة في سير العمل التجاري.

My daughter and I surviving the night in Ukraine. We are real people at war with crazy dictator and we need the world’s support right now#StandWithUkraine pic.twitter.com/FvdmY4GACj — Oleksandra Zubal (@OleksandraZubal) February 24, 2022

وفجر الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إطلاق عملية عسكرية في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا، متهمًا ما سمّاها “الدول الرائدة” في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بدعم من وصفهم بـ”النازيين الجدد في أوكرانيا”.

ولدى إعلانه بدء الهجوم، أكد بوتين أن هدف العملية الدفاع عن الانفصاليين المدعومين من روسيا في شرقي أوكرانيا.

ويقاتل المتمردون القوات الحكومية الأوكرانية منذ ثماني سنوات في نزاع أسفر عن مقتل أكثر من 14 ألف شخص.

ووصف بوتين النزاع الحالي بأنه “عملية عسكرية خاصة” وأمرت الهيئة الروسية للاتصالات، اليوم السبت، وسائل الإعلام المستقلة بحذف التقارير التي تصف العملية بأنها “هجوم أو غزو أو إعلان حرب”.

My friend Iryna from Lviv: We are safe. But the children shudder at home at any sound. They are afraid to be alone in the room. They wake up in the middle of the night crying.

But I say that we are protected by mountains. The Armed Forces of Ukraine – you are our mountains! pic.twitter.com/LUIJUcPACb — Oleksandra Matviichuk (@avalaina) February 26, 2022

“We are real people.” Let’s sit with that a moment. https://t.co/EIX1r4TPHp — Paul Reiser (@PaulReiser) February 26, 2022

Braver than I would be. Stay safe https://t.co/BTKp7NBoRx — Laura (@lacdaly) February 26, 2022

My heart goes out to you and everyone in Ukraine. Stay safe. 💕 https://t.co/vGUnyJN9pk — Libby Coker MP (@LibbyCokerMP) February 26, 2022