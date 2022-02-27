طالب مصري يصف للجزيرة مباشر الذعر في خاركيف: تواصل القصف يمنعنا من الوصول إلى الحدود (فيديو)

وصف عوض غنيم -طالب مصري بمدينة خاركيف الأوكرانية- الوضع في محطة لمترو الأنفاق، حيث يفترش المواطنون الأرض هربًا من القصف الروسي.

وقال غنيم لبرنامج المسائية على الجزيرة مباشر إن ما يقرب من 1000 شخص يتكدسون في محطة المترو بينهم نحو 150 عربيًا من جميع الجنسيات بالإضافة إلى هنود.

عوض غنيم طالب مصري في خاركيف: لم نتمكن من الوصول إلى محطة القطار بسبب القصف المتواصل #الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/2mvP8lW4xr — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 26, 2022

وأفاد الطالب المصري بأن محطة المترو يتوفر فيها الماء إذ يمكنهم الشرب، في حين توزع عليهم السلطات الأوكرانية الأكل أحيانًا وتتولى الجاليات العربية ذلك أحيانًا أخرى.

ونقل غنيم للمسائية حالة الذعر التي تسود المكان وسط دويّ القصف الذي يخترق الأرض ليصل إلى أسماعهم.

وقال الشاب إن القصف المستمر يمنعهم من الوصول إلى النقاط الحدودية ومغادرة البلد، مشيرًا إلى أن السلطات الأوكرانية وفرت قطارات لإجلاء الناس بعيدًا عن القصف، إلا أن تواصل الهجوم الروسي يحول دون ذلك.

وتحدّث غنيم عن ندرة الوقود مما يمنع أصحاب السيارات أيضًا من التحرك ويجعل المواطنين يتنقلون مشيًا في أحيان كثيرة للوصول إلى النقاط الآمنة.

وأفاد الطالب المصري بتوفير السفارة المصرية في أوكرانيا للمعلومات لهم عن الحدود المفتوحة والتواصل المستمر معهم، وتوفير الوثائق اللازمة للدخول إلى بولندا أو رومانيا.

وأوضح أن الإجراءات تكون بالمكوث في هذه الدول الحدودية لمدة 15 يومًا حتى هدوء الأوضاع أو نقلهم إلى المطارات.