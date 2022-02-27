العثور على جثة امرأة أوكرانية وزوجها في إسطنبول (فيديو)

عثرت الشرطة التركية في ساعة متأخرة من ليل أمس السبت على جثة امرأة أوكرانية وزوجها.

وانتقلت فرق الشرطة إلى منطقة (بنديك) في الجانب الآسيوي من مدينة إسطنبول للتحقيق في الواقعة.

وقالت صحيفة (حرييت) التركية إنه تم العثور على جثة الزوجين داخل شقة في الطابق السادس.

وأفادت بأن الزوج الذي يحمل الجنسية الأوكرانية كان بحّارًا، واصفة الحادث بأنه “مشبوه”.

ولم تكشف الصحافة التركية عن أي تفاصيل أخرى، بينما تواصل الشرطة تحقيقاتها لاكتشاف ملابسات الواقعة.

وأظهر مقطع فيديو فريقًا من الشرطة الجنائية يُجري تحقيقًا داخل الشقة الواقعة في الطابق الأخير من بناية بأحد الأحياء الشعبية في إسطنبول.