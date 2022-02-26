على وقع القصف.. ولادة 3 أطفال في ملاجئ أوكرانيا ونداء من طبيب بارز لأمهات الجنود الروس (فيديو)

بينما تتطاير القذائف في سماء أوكرانيا وتدور رحى الحرب، وُلد 3 أطفال داخل الملاجئ التي احتمى بها السكان أحدهما في محطة مترو أنفاق بالعاصمة كييف والآخر في قبو مستشفى للولادة بمنطقة لوغانسك الحدودية وثالثة في غوستوميل.

ووفق إدارة شبكة مترو أنفاق كييف، وُلدت طفلة داخل إحدى المحطات التي تُستخدم الآن مأوًى للسكان من القصف الروسي.

وأطلق الوالدان اسم (ميا) على المولودة الجديدة، وتمنى نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي للطفلة الكثير من السعادة في حياتها التي بدأت في مثل هذه الظروف.

نجمة في الظلام

وقرب غوستوميل، قال موظف في وزارة الخارجية الأوكرانية إن زوجته أنجبت طفلة (أسماها فيكوسيا) في الليلة الماضية واعتبرها مثل “نجمة في الظلام في مثل هذا الوقت الصعب”، وتابع “فيكوسيا، أنت مذهلة!”.

وأضاف عبر فيسبوك “كييف مدينة الأبطال. المجد لأوكرانيا ولجنودنا”، مرفقًا صورًا لمولودته الجديدة.

وفي لوهانسك الحدودية، وُلد طفل في مدينة ستاروبيلسك، في جناح الولادة بأحد المستشفيات المحلية لحظة قصف المنطقة.

وقال بيان للمستشفى “بينما كانت قوات الاحتلال الروسية تقصف ستاروبيلسك، ولدت حياة جديدة في القبو. من أجل مثل هذا الطفل، تقاتل القوات المسلحة الآن من أجل استقلال أوكرانيا وحياتها السلمية!”.

وفي وقت سابق أفادت أنباء أن رجال الإنقاذ يبحثون عن امرأة تحت الأنقاض في ستاروبيلسك بعد قصف روسي آخر.

رسالة من طبيب

من ناحية أخرى، وجه الطبيب الأوكراني البارز يفهين كوماروفسكي رسالة قوية إلى الروس لوقف الحرب، مخاطبًا عاطفة أمهات الجنود.

وقال الطبيب الشهير في ندائه لأمهات الجنود الروس عبر إنستغرام “انزلوا إلى الشوارع. أنا الآن في خاركيف. الأطفال والأحفاد والأصدقاء هنا. أنا لا أكتب من أجل شعبنا الآن. أنا أكتب إلى الناس من روسيا”.

وتابع “عشرات الملايين منكم يقرؤون كتبي، ويشاهدون برامجي، الذين ساعدتهم حقًّا على مدى 40 عامًا، كنت أعالج الأطفال، وأعلم الآباء، والإجابة عن آلاف الأسئلة. هناك حالة رعب قريبة الشاشات، يمكنكم على الأقل محاولة إيقافها!”.

ملاجئ لحديثي الولادة

وأظهرت مقاطع مصورة أطفالًا حديثي الولادة في ملاجئ مؤقتة في حين تتساقط قذائف وصواريخ روسية في محيطها.

وبيّنت اللقطات مواليدَ جددًا في دنيبرو شرقي أوكرانيا وهم يُحمَلون لحمايتهم من القذائف.

وتم نقل حوالي 12 رضيعًا كانوا تحت الرعاية في وحدة الأطفال الحديثي الولادة على عجل إلى ما يبدو أنه غرفة تخزين في قبو المستشفى.

يأتي ذلك في حين دوّت من جديد أصوات الانفجارات في كييف لتقطع فترة هدوء قصيرة بعد ليلة قاسية عاشها سكان العاصمة، وقد رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عرضًا أمريكيًّا بالمساعدة على الخروج من كييف.

وخلال الساعات الماضية اقتربت القوات الروسية من العاصمة الأوكرانية من محاور متعددة، في حركة تطويق على ما يبدو بعد وابل من الضربات الجوية على مدن وقواعد عسكرية في جميع أنحاء البلاد.