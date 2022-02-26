توأمان من أوزباكستان يدعوان إلى السلام بين روسيا وأوكرانيا بطريقتهما الخاصة (فيديو)

انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، لطفلين توأمين من أوزباكستان يدعوان إلى السلام بين روسيا وأوكرانيا بطريقة لطيفة ومؤثرة حققت ملايين المشاهدات.

ونشر حساب الطفلين -الذي تديره والدتهما ويتابعه 166 ألف شخص- على موقع إنستغرام، أول أمس الخميس، مقطع فيديو للطفلين (عمر وعثمان)، وقد رُسِم على خدّ أحدهما علم روسيا وعلى خدّ الآخر علم أوكرانيا.

ويبدأ الفيديو بتعبيرات وجه غاضبة بين الطفلين، ثم ينتهي بابتسامة تشبه الانفراج واحتضان أحدهما للآخر دلالةً على عودة السلام بينهما.

ويظهر في الفيديو توسل الطفلين بطريقة مؤثرة لوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وانتهى المقطع برسالة موجهة إلى البلدين “لا للحرب”.

وعلّقت والدة الطفلين على الفيديو الذي حصد قرابة 3 ملايين مشاهدة بالقول “حفظ الله الجميع”.

وشارك أحد الحسابات الخاصة بمقاطع الأطفال حول العالم ويتابعه أكثر من 9 ملايين شخص، فيديو الطفلين التوأمين معلقًا عليه بوسم (أوقفوا الحرب) فحصد قرابة مليونَي مشاهدة وأكثر من 135 ألف إعجاب.

وراج كذلك مقطع فيديو مشابه لطفلين أكبر عمرًا، في محاولة لإيصال الرسالة ذاتها برفض الحرب.

وتدور مواجهات في كييف بين القوات الأوكرانية والروسية من أجل السيطرة على العاصمة في اليوم الثالث من الهجوم الروسي على الدولة المجاورة.