بريطانيا تكرّم كلبًا تقديرًا لدوره في أفغانستان (فيديو)

منحت بريطانيا ميدالية الشجاعة لكلب بوليسي تقديرًا لمساعدته في حماية القوات البريطانية وقوات التحالف في أفغانستان عام 2013.

وحصل الكلب (هيرتز)، وهو من نوع “جيرمان شورتهيرد”، على الميدالية من جانب منظمة (PDSA) للرفق بالحيوان بعد أن تمّت الاستعانة به في الكشف عن هواتف استخدمها عناصر حركة طالبان لتنسيق هجماتهم في أفغانستان قبل عودتهم إلى السلطة.

وقالت المنظمة في بيان إن (هيرتز)، يبلغ من العمر 10 سنوات ومتقاعد حاليًا، هو أول كلب في الجيش البريطاني يتمّ تدريبه على اكتشاف معدّات الاتصالات، بما في ذلك الهواتف المحمولة “التي تشكل تهديدًا كبيرًا على حياة” الجنود والمدنيين على حدّ سواء.

وقال مدير المنظمة يان ماكلوغلين إن “مواهبه الاستثنائية حمت القوات بلا شك”، مشيرًا إلى أنّ الكلب كان له دور فعّال في مهمات كثيرة.

وولد (هيرتز) في كرواتيا، وانضمّ إلى سلاح الجو الملكي عندما كان لا يزال جروًا، وتم تدريبه على اكتشاف المعدات الإلكترونية في البداية لصدّ محاولات التهريب في السجون.

وانتقل (هيرتز) مع جوناثان تانر ضابط الصفّ المكلف بتشغيله إلى أفغانستان لمدة 13 شهرًا في قاعدة (كامب باستيون) البريطانية.

ووفق المنظمة حمى الكلب “القاعدة العسكرية من التهديدات”، مشيرة إلى عدم تسجيل أيّ هجوم صاروخي ضدّ القاعدة عندما كان الكلب في مهمة هناك.

Meet #HeroicHertz, our new #PDSADickinMedal recipient! 🎖️

In August 2013, Hertz served alongside the RAF Police in Afghanistan, where he was tasked with the vital role of securing and protecting Camp Bastion from an attack.

Read his inspiring story: https://t.co/MCX0JqO0B7 pic.twitter.com/p8CyyhX6oc

— PDSA (@PDSA_HQ) February 22, 2022